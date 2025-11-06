[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 장가현(48)이 학창 시절 학교폭력 피해 사실을 고백했다.

장가현은 6일 자신의 SNS에 “나는 날라리들의 주 타깃이었다”며 “전학과 동시에 일진 이진 삼진들이 들러붙었고 온갖 시련을 겪어야 했다”는 글을 남겼다.

그는 “발 걸기, 뒤에서 종이 던지기, 욕하기 다들 이유가 웃겼는데 자기들이 좋아하는 남자애들이 나를 좋아한다는 이유였다”며 “미친 것들”이라고 분노했다.

장가현은 “결국 이진 정도랑 친해져서 좀 편안히학교를 다닐수 있었다”며 “그러다 결국 진짜 일진이랑(본드 불고 막 이러는) 한판 붙었는데 나의 긴팔과 다리로 내가 이겼다”고 회상했다.

그러면서 “피를 보면서(무기를 썼음) ‘흥 내가 이겼지?’ 했는데 소년원을 다녀온 그녀의 언니에게 내 친구들까지 다 불려 가서 단체로 두들겨 맞았다”며 “그 이유도 내가 그녀의 동생이 좋아하는 남자에게 꼬리 친다고! 지X 짜증 나서 진짜 사귀어버림”이라고 밝혔다.

장가현은 “세월이 지나 내가 TV에 자꾸 나타날 즈음, 그 일진이 디엠(DM)을 보냈다. ‘잘 지내냐’ ‘기억나냐’ ‘보고 싶었다’고 했다”고 밝혔다.

이어 “정말 어이가 없었다. 끔찍했던 기억이 떠올랐다”며 “미친X! 칵퉤!”라고 분노를 드러냈다.

한편 1977년생으로 만 48세인 장가현은 1998년 영화 ‘조용한 가족’으로 데뷔했다. KBS 2TV ‘부부클리닉 사랑과 전쟁’에 출연해 얼굴을 알렸다.

그룹 ‘015B’ 객원보컬 출신 조성민과 2000년 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2020년 이혼했다.