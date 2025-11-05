[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화 청량산박물관은 조선시대 이래 수많은 선비들이 청량산을 유람하며 남긴 한시를 현대어로 옮긴 ‘국역 청량산 한시집Ⅰ’을 발간했다고 5일 밝혔다.

이번 한시집은 청량산을 노래한 유산시(遊山詩) 250여 수를 한국어로 번역해, 일반 독자들이 청량산 문학의 정수를 보다 쉽게 접할 수 있도록 구성됐다.

책에는 조선 전기의 문경동(文敬仝, 1457~1521)부터 조선 후기의 채팽윤(蔡彭胤, 1669~1731)에 이르는 36명 문인들의 시가 수록됐다.

시편들은 청량산의 빼어난 산수와 그 속에서 느낀 감흥을 담고 있으며, 당대 선비들의 정서와 미의식, 가치관을 엿볼 수 있는 귀중한 자료로 평가된다.

또한 각 시의 배경이 되는 청량산의 주요 명소에 대한 해설도 함께 실려 있어 문학과 자연을 함께 음미할 수 있도록 했다.

청량산 유산시에 대한 수집과 국역 작업은 현재도 계속 진행 중으로, 향후 조사에 따라 수록 작품은 더욱 늘어날 전망이다.

이와 함께 청량산을 여행하고 기록한 유산기(遊山記) 역시 100여 편이 넘어, 유산시와 함께 ‘청량산문학’이라는 산수문학의 한 장르로 자리 잡고 있다.

청량산박물관 관계자는 “이번 한시집 발간은 청량산에 깃든 사유와 정취를 누구나 쉽게 읽고 공감할 수 있도록 한 시도”라며 “청량산의 역사와 문화적 향기를 널리 알리고, 더 많은 이들에게 영감과 감동을 전하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.