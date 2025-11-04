[헤럴드경제=김보영 기자] “긴급 상황이다. 한국에 사는 일본인 여러분, 지금 일본으로 도망가라”

최근 일본 내에서 ‘한국의 치안이 무너졌다’는 내용의 가짜뉴스가 빠르게 확산하고 있다. 특히 일본인을 주요 시청층으로 둔 한국인 우익 성향 유튜버가 이 같은 괴담을 퍼뜨리며 공포심을 부추기고 있는 것으로 나타났다.

구독자 96만명을 보유한 유튜버 ‘한국인 선생님 데보짱’은 지난달 22일 자신의 채널에 “최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기매매 문제가 심하다”고 주장하는 영상을 올렸다.

그는 “한국에서 하반신만 발견된 시체가 37건, 비공개 수사 중인 건이 150건으로 총 187건에 달한다”며 “무비자로 입국이 가능해진 뒤로 수백만명의 중국인이 한국에 들어오게 되면서 한국 치안이 붕괴됐다”고 말했다.

이 유튜버는 또 다른 영상에서는 “한국에 사는 일본인은 즉시 일본으로 돌아가야 한다. 생명이 위험하다”며 “밤에는 절대 혼자 걷지 말라. 납치 사건이 급증하고 있다”고 경고했다.

이 영상들은 각각 119만 회, 73만 회의 조회수를 기록하며 일본 SNS를 중심으로 빠르게 확산됐다.

일본 네티즌들은 “왜 일본은 보도하지 않는 거야? 너무 무섭다”, “한국은 이미 끝났다. 정말 슬프다”, “한국의 치안에 대해 모르는 일본인을 위해 주의를 촉구해 주셔서 감사하다” 등의 댓글을 달며 불안감을 드러냈다.

이어 SNS ‘엑스(X)’에는 ‘한국에 거주 중인 일본인으로서 주의하라’는 내용의 게시물이 올라와 2300만 회 이상 조회되기도 했다. 게시물에는 ‘혼자 외출하지 않기’, ‘사람이 적은 곳 피하기’, ‘수상한 차량 접근 시 즉시 도망치기’ 등의 한국 여행 시 행동 수칙이 포함됐다.

그러나 이 같은 주장들은 모두 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 실제 지난달 충북에서 하반신만 남은 시신이 발견됐지만, 곧바로 상반신도 함께 발견됐다.

‘8만명의 실종자’라는 수치 역시 실종 신고 건수를 오해한 것으로, 지난해 국내 실종자 수 7만1854명 가운데 7만1703명은 이미 발견된 것으로 알려졌다. 일본 경시청의 연간 실종 신고 건수 역시 8~9만명으로 한국과 비슷한 수준이다.

이에 대해 일각에서는 한국 비하로 구독자와 조회수를 늘리려는 ‘혐한 팔이’라고 지적하고 있다. 실제로 데보짱 채널에서는 ‘한국 긴급상황’ 등 자극적인 제목의 영상이 다른 콘텐츠보다 훨씬 높은 조회수를 기록하고 있다.

문제는 한국에 대한 과장된 공포를 조장하고 혐한 정서를 확산시키고 있다는 점이다. 한 온라인 이용자는 “한국인 유튜버 몇 명이 일본 시청자를 상대로 한국을 팔면서 어그로를 끄는 게 엄청 유행이 되고 있다”며 “한국에 대해 잘 알지 못하는 일본인들에게 잘못된 정보와 혐한 의식을 심어줄 수 있다”고 우려했다.