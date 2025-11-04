어린이와 함께 즐기는 현대적 전통문화 축제 전통의 가치, 미래로 잇는 다양한 프로그램

제1회 ‘서울어린이 국악&민속놀이 한마당’이 오는 11월 9일(일) 12시부터 15시까지 서울 코엑스 마곡에서 개최된다.

이번 행사는 국악을 중심으로 우리나라 전통문화의 가치를 재발견하고, 이를 미래세대에 계승·발전시키기 위한 취지로 마련됐다.

한국의 문화 콘텐츠가 전 세계적으로 주목받고 있는 가운데, 본 행사는 어린이들이 친숙하고 흥미롭게 우리 전통문화를 체험할 수 있도록 기획됐다. 특히 국악과 민속놀이를 현대적인 감각으로 재해석해 전통문화를 놀이와 공연으로 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 준비되어 있다.

행사 현장에는 국악을 중심으로 한 전통 민속놀이 체험부스가 운영되며, 어린이들이 직접 참여해 우리 전통의 흥과 멋을 느낄 수 있는 기회를 제공한다.

또한 부대행사로는 전통무용과 음악이 어우러진 다채로운 공연이 진행된다. ‘해방촌’의 한국무용 공연이 전통의 미를 선보이고, ‘춤담무용단’이 어린이 전통무용으로 흥겨운 무대를 꾸민다. 이어 ‘소담’의 가야금병창 공연이 가야금과 판소리·민요의 조화를 선보이며, ‘소리풍경’이 신명나는 사물놀이를, ‘해화’가 깊은 울림의 판소리 공연을 선사할 예정이다.

‘서울어린이 국악&민속놀이 한마당’은 어린이뿐 아니라 가족 단위 관람객도 함께 즐길 수 있는 참여형 축제로, 전통문화의 가치와 즐거움을 새롭게 경험할 수 있는 시간이 될 전망이다.

서울시민과 어린이는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 현장에서 다양한 체험과 공연을 자유롭게 즐길 수 있다.