양 장관, JSA서 평화·소통 관련 대북 메시지 예상 4일 57차 SCM서 핵잠 도입·전작권 전환 의제 논의

[헤럴드경제=신대원·전현건 기자] 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 취임 후 처음 방한하는 가운데 안규백 국방부 장관과 핵추진잠수함 도입, 한미연합사령부 전시작전통제권 전환 등과 관련한 구체적인 논의가 오고갈 것으로 예측된다.

헤그세스 장관은 오는 4일 개최될 제57차 한미안보협의회의(SCM) 참석을 위해 3일부터 이틀간 방한한다.

첫 일정으로 헤그세스 장관은 안 장관과 함께 이날 판문점 공동경비구역(JSA)을 동반 방문할 예정이다.

한미 국방장관이 JSA를 함께 찾는 것은 지난 2017년 10월 당시 송영무 장관과 제임스 매티스 장관의 방문 이후 8년 만이다.

이날 양 장관이 발신할 대북 메시지에 관심이 쏠린다.

이재명 정부의 대북 기조와 최근 한미정상회담 기류 등을 고려하면 경고 메시지보다는 평화와 소통을 촉구하는 메시지를 발신할 가능성이 점쳐진다.

헤그세스 장관은 JSA에 이어 평택 주한미군 기지인 캠프 험프리스를 방문하고 주한미군 장병을 격려할 예정이다.

4일엔 한미 국방부 장관이 주재하는 SCM이 개최된다.

SCM은 한국과 미국의 주요 군사정책을 협의·조정하는 양국 국방 분야 최고위급 연례 회의체로 한반도 정세를 둘러싼 안보 현안에 대한 논의가 있을 예정이다.

이번 회의에서는 지난달 29일 열린 한미 정상회담의 합의 사항인 한국 핵추진잠수함 도입, 이재명 정부의 공약인 임기 내 전작권 전환과 관련한 의제가 주로 논의될 전망이다.

특히 핵추진잠수함과 관련해 도널드 트럼프 대통령이 잠수함을 미국 필리조선소에서 건조한다고 밝힌 것과 관련한 실무 협의와, 한국이 원하는 핵잠수함의 배수량, 성능, 척수 등에 대한 의견 교환이 있을 것으로 예상된다.