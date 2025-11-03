“가정밖 청소년·폐업 사업자 가산점 확대…첨단산업·중장년 전용 과정 신설”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 청년 구직자부터 중장년, 개인사업자까지 전 국민을 대상으로 한 직업교육의 문이 열렸다.

한국폴리텍대학은 전국 38개 캠퍼스에서 총 6500명을 선발하는 ‘2026학년도 직업교육과정’ 신입생 모집을 11월 1일부터 내년 3월 중순까지 진행한다고 3일 밝혔다. 모집 과정은 ▷하이테크과정 2500명 ▷전문기술과정 2500명 ▷중장년특화 장기과정 1500명 등이다.

하이테크과정은 대학 졸업 이상 또는 관련 경력·자격을 갖춘 39세 이하 청년 구직자가 지원할 수 있으며, 첨단산업 분야 고급 기술인력 양성을 목표로 한다. 올해 9월 개원한 전력기술교육원도 전력 신산업 분야 전문인력 양성을 위해 참여한다.

전문기술과정은 15세 이상 구직자라면 학력과 관계없이 누구나 지원할 수 있다. 40세 이상 중장년을 위한 장기과정은 인생 제2막을 준비하는 이들을 위한 프로그램으로, 올해 17개 캠퍼스·31개 학과에서 운영 중이며 내년에는 22개 캠퍼스·38개 학과로 확대된다.

복지 사각지대에 놓인 ‘가정밖 청소년’과 ‘폐업 개인사업자’에게는 가산점을 부여해 재취업을 적극 지원한다. 폴리텍대학의 직업교육은 직업능력 개발이 필요한 국민이라면 최대 3회까지 수강할 수 있으며, 수강 후 고용보험 180일 이상 가입 이력이 있으면 재수강이 가능하다.

폴리텍대학에 따르면 올해 2월 전문기술·하이테크과정 수료자의 취업률은 85.8%, 유지취업률은 89.2%로 나타났다. 이철수 이사장은 “청년과 중장년 등 보다 많은 국민에게 양질의 직업교육 기회를 제공해 산업 변화 속에서도 안정적인 일자리와 노동시장 활력을 높이겠다”고 밝혔다.

한국폴리텍대학 직업교육과정 모집 관련 자세한 내용은 누리집에서 확인할 수 있다.