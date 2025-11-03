오전 9시 대기만 60팀 넘어…대부분 외국인 “핫플이라 왔는데, 안타까운 죽음 몰랐다” 매장 앞 과로사 추모 현수막 관심 밖으로 밀려

[헤럴드경제=안효정 기자] “사람이 죽었는데 베이글이 대수에요? 빵 하나 못 먹는다고 문제될 것도 없는데 왜 다들 못 가서 저렇게 안달인지…. 쯧쯧.”

지난달 31일 오전 9시께 서울 종로구 런던베이글뮤지엄(런베뮤) 안국점 앞을 지나가던 시민 성모 씨가 혀를 차면서 이같이 말했다. 최근 런베뮤에선 직원 과로사 의혹이 불거졌다. 인천점에서 일하던 20대 노동자 정효원 씨가 주 80시간에 가까운 노동에 시달리다 지난 7월 숨졌다는 것이다.

직원 과로사 의혹에도 이날 런베뮤 안국점 매장 밖은 일찍부터 가게를 찾은 손님들로 북적거렸다. 오전 9시20분 기준으로 예약 전용 애플리케이션에는 식사 65팀, 포장 26팀이 대기 중이란 안내가 떴다. 대부분 외국인 관광객이었으며 한국인은 찾아보기 어려웠다. 이들은 직원이 나눠주는 웰컴티를 마시면서 인증사진을 찍거나 수다를 떨었다.

매장 내부도 직원과 외국인 손님들로 붐볐다. 흰옷을 입은 직원 10여 명이 조리, 계산, 포장 등 각자 맡은 역할을 하느라 분주히 움직였고 손님들은 일렬로 줄을 서서 접시에 ‘베이글 성(城)’을 쌓느라 바빴다. 배경음악으로 흘러나오는 노래와 관광객들의 말소리가 뒤섞여 시끄러운 가운데 음식을 조리하는 타이머 소리가 틈틈이 울렸다.

관광객들은 대부분 런베뮤를 둘러싼 과로사 의혹을 제대로 알지 못했다. 일본인 A씨는 “일본인들 사이에서 (런베뮤는) 한국 가면 꼭 가봐야 하는 맛집, 핫플레이스로 여겨지는 곳”이라면서 “필수 관광코스라고 생각해서 왔는데 이런 안타까운 뒷이야기가 있을 줄 전혀 몰랐다”고 했다. 베이글 두 봉지를 포장해 가던 또 다른 일본인은 “순번을 기다리던 중에 가게 인스타그램을 보고 과로로 사망한 직원이 있었다는 소식을 알게 됐다”면서 “베이글이 너무 유명해서 샀는데 무거운 마음이 든다”고 말했다.

스위스에서 왔다는 20대 B씨도 의혹 자체를 “지금 처음 듣는다”며 놀라워했다. 그는 “한국은 안전한 나라라고 알고 있었는데 전반적으로 근로자법이 잘 안 지켜지는 편인가”라고 기자에게 반문했다. 식사를 마치고 나온 중국인 유타 씨는 뉴스를 뒤늦게 접한 뒤 “이렇게까지 사람을 갈아 넣는 곳인 줄 알았으면 오지 않았다”고 말하기도 했다.

가게 맞은편에 고인을 추모하는 현수막이 내걸렸다. 인근 주민 한모 씨는 “관광객들이 많이 오니까 영어로 쓴 추모 현수막도 만들었으면 좋겠다. 그래야 외국인들도 여기서 무슨 일이 있었는지 알지 않겠는가”라고 말했다.

국내 여론은 싸늘한 편이다. 과거 런베뮤를 즐겨 찾았다던 김모(31) 씨는 “뉴스를 보고 충격을 받았고 그 이후로는 매장 근처도 가지 않는다”면서 “손님들한테 잘하기 이전에 근무하는 직원들부터 챙겼으면 좋겠다”고 전했다. 인근 회사에서 일하는 이모(30) 씨도 “런베뮤 앞을 지나갈 때마다 사람이 많아서 정신이 없었다. 직원들도 늘 바빠 보였다”며 “이런 죽음이 다시는 없었으면 좋겠다”고 했다.

온라인 커뮤니티에는 런베뮤를 질책하는 반응이 많았다. “맛집이라 좋아했는데 실망스럽다” “젊은 사장이 운영하는 가게라 직원 복지나 대우가 좋을 줄 알았는데 충격이다” 등의 게시글이 올라왔다. 추모의 물결도 일었다. “꼭 조사를 철저히 진행해서 실체가 규명돼야 한다” “억울함 없는 죽음이길 바란다” 등의 댓글들을 곳곳에서 쉽게 발견할 수 있었다.

의혹이 제기된 뒤에도 회사의 대응이 미흡해 논란이 커졌다. 유족 측은 회사 임원으로부터 “과로사로 무리하게 산재를 신청하면 진실을 알고 있는 직원들이 반박할 것” “양심껏 모범 있게 행동하시라”는 문자를 받았다고 공개했다.

여론이 싸늘해지자 런베뮤를 운영하는 엘비엠(LBM)의 강관구 대표는 사회관계망서비스(SNS)을 통해 사과했다. 강 대표는 사과문에서 “사건 초기 현장 담당 임원의 대응이 부적절했다”며 “유족분께 돌이킬 수 없는 상처를 드린 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

고용노동부는 런던베이글뮤지엄 인천점과 본사에 대한 기획 감독에 착수했다. 또 진보 정당들은 연달아 런베뮤 안국점 앞에서 직원 과로사 의혹을 규탄하는 목소리를 냈다. 전날(10월 30일) 정의당은 ‘런베뮤 청년 노동자 과로사 규탄 및 책임 촉구’ 기자회견을 열었고 홍희진 청년진보당 대표는 “런베뮤는 근로시간 입증자료를 제공하라”며 1인 피켓 시위를 벌였다.