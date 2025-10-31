김은성 기조실장, 국방부 첫 실장급 여성 고위공무원 원종대 자원실장, 전력·자원 전문 국정과제 성과 기대

[헤럴드경제=신대원 기자] 국방부는 31일 기획조정실장에 김은성 현 보건복지관, 자원관리실장에 원종대 현 전력정책국장을 신규 임용했다고 밝혔다.

기획조정실장은 국방기획, 국방중기계획, 조직, 예산, 국회 관련 업무와 국방정보화 정책을 총괄·조정하는 자리다.

자원관리실장은 전력운용 및 군사시설 정책 수립·관리, 군 공항 이전사업 등 우리 군의 자원관리 관련 정책을 총괄·조정하는 직위다.

김은성 신임 기획조정실장은 국방부 첫 실장급 여성 고위공무원 임용 기록도 쓰게 됐다.

광남고와 이화여대 정치외교학과를 졸업한 뒤 미국 워싱턴대에서 정책학 석사학위를 받고 명지대 방산안보학 박사과정을 수료했다.

2001년 5급 공채(행시 44회)로 입문한 이후 보건복지관과 방위사업청 방위산업국장, 운영지원과장, 기획총괄담당관 등 주요 보직을 두루 역임했다.

국방부는 “진취적인 아이디어를 바탕으로 한 업무 추진력과 원활한 소통 능력을 갖추고 있어 국회·조직·예산 등 주요 국방기능을 총괄적으로 수행해야 하는 기획조정실장 임무를 수행해나갈 최적임자”라고 소개했다.

원종대 신임 자원관리실장은 영동고과 한양대 전자통신공학과를 졸업하고 미국 미주리대에서 행정학 석사를 받았다.

1996년 5급 공채(기시 31회)로 입문한 이후 국방부 전력정책관과 방사청 미래전력사업지원부장, 지휘통제통신사업부장 등 주요 보직을 역임했으며 전력·자원분야에 대한 전문성과 높은 식견을 보유하고 있다는 평가를 받는다.

국방부는 “전력분야에서의 오랜 근무경력을 바탕으로 K-방산 육성·획득체계 개선을 통한 방산 4대 강국 진입, 국방 인공지능(AI) 첨단기술 활용 등 당면한 국정과제를 성과 있게 추진해나갈 것”으로 기대했다.

이날 인사로 안규백 국방부 장관 취임 이후 국방부 내 4명의 실장급(고위공무원 가급) 인사가 모두 마무리됐다.

국방부는 앞서 8월 김성준 인사복지실장에 이어 지난 29일 김홍철 국방정책실장을 신규 임용한 바 있다.

국방부는 “이번 인사를 통해 실장급 직위의 신규 임용을 모두 완료했다”며 “신임 실장을 중심으로 국정과제 추진 등 주요 현안업무를 속도감 있게 추진해 나갈 예정”이라고 밝혔다.