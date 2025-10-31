[헤럴드경제=이명수 기자] 개그우먼 이세영이 물오른 미모를 뽐냈다.

이세영은 지난 30일 본인 인스타그램에 “겨울”이라고 적고 사진을 올렸다.

사진 속 이세영은 파란색 목도리와 장갑을 끼고 청순한 매력을 뽐냈다.

꽃을 들고 있는 채 하얀 눈을 맞으며 감성을 더했다.

36세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모도 감탄을 자아냈다.

이를 본 누리꾼들은 “너무 예뻐요”, “피부가 하얘서 목도리 컬러 너무 잘 어울려요” 등의 댓글을 올렸다.

한편 이세영은 재작년 11월 자신이 운영하는 유튜브 채널 ‘영평티비 YPTV’를 통해 쌍꺼풀 재수술을 받은 모습을 공개한 바 있다.

이세영은 지난해 6월, 유튜브 채널 ‘영평티비 YPTV’에 올린 ‘얼굴 전체 성형했습니다!’라는 제목의 영상에서 반영구 성형 시술을 받은 과정을 공개했다.

이세영은 “솔직히 성형을 하려면 돈이 많이 들지 않나. 오늘 이걸로 완벽한 이목구비의 얼굴이 되고 싶어서 왔다”고 밝혔다. 눈썹과 아이라인(꼬리), 입술, 두피 등 여러 부위에 반영구 시술을 받는 모습을 보여줬다.

이어 올해 8월 이세영은 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’를 통해 쌍꺼풀, 코, 가슴 등 성형수술에만 1억원 이상을 썼다고 고백했다. 아울러 이세영은 본인 유튜브를 통해 가슴 재수술을 받았다고 밝혔다. “가슴 수술한 지 딱 2주 됐다. 너무 예쁘다. 자연스럽게 예쁘다. 마네킹 같다. 가슴 진짜 커졌다”며 만족스러워했다. 이세영은 지난해 가슴 필러가 터져 등까지 퍼졌다며 부작용을 토로한 바 있다.