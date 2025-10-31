[헤럴드경제=배문숙 기자]농림축산식품부는 송미령 장관이 31일 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의장 인근의 K푸드스테이션에서 한식의 매력을 알렸다고 밝혔다.

농식품부는 APEC 정상회의 기획단과 협업해 K푸드스테이션을 지난 29일부터 다음 달 1일까지 나흘간 운영한다.

농식품부는 K 디저트 부스에서 호떡, 약과 등 우리나라 전통 다과의 매력을 알렸다. 또 할랄 인증 제품 부스에서 APEC 참가자들이 수출용 할랄식품을 체험할 수 있도록 했다.

송 장관은 직접 호떡을 만들어보고 다과를 시식 중인 참가자들과 교류하며 한식에 대한 관심과 열기를 체감했다.

또 라면, 음료, 소스 등 수출용 할랄식품 부스와 APEC 공식 협찬사인 식품기업들의 한식 홍보 부스도 찾아 현장 반응을 살폈다.

송 장관은 “APEC 정상회의 참가자들이 K푸드의 다채로운 맛과 우수성을 느끼기를 바란다”며 “방문해 주신 분들이 앞으로 글로벌 K푸드 확산의 교두보 역할을 해주시길 기대한다”라고 말했다.