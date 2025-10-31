美 ‘노킹스’ 시위 중 왕관 쓴 트럼프 AI 풍자영상 확산 “한국인, 트럼프 좋아하는 것 잘 알고 영리하게 판 짜” 일각선 “왕관 주인, 재정난·과세·반란에 무너져” 반응도 서방언론 “트럼프, 아름답다 연발 금관서 눈 못떼” 집중조명

[헤럴드경제=정목희 기자] 이재명 대통령으로부터 천마총 금관 모양의 금관을 선물받은 도널드 트럼프 미국 대통령의 합성 영상이 온라인에서 밈(Meme)으로 확산하고 있다. 외신들은 이번 금관 선물이 최근 트럼프 대통령의 권위주의적 통치 행태를 규탄하는 ‘노 킹스(No Kings·왕은 없다)’ 시위가 이어지는 가운데 전달됐다며 상징적 의미에 주목했다.

29일(현지시간) 소셜미디어 X(엑스·옛 트위터) 등에서는 트럼프 대통령이 금관을 쓴 채 왕관을 쓴 멜라니아 여사와 손을 잡고 춤을 추는 합성 영상이 빠르게 퍼졌다.

영상 속에서 트럼프 대통령은 금관을 쓴 채 멜라니아 여사와 함께 무도회장처럼 춤을 추며, 주변 인물들은 두 사람을 향해 박수를 보내고 있다.

이 밖에도 금관을 쓴 트럼프가 전투기를 몰며 시위대를 향해 오물을 투척하는 장면, 금관 앞에서 포즈를 취한 합성 이미지 등 각종 풍자물이 잇달아 공유되고 있다.

미국 주요 언론들도 이번 금관 선물에 큰 관심을 보였다.

워싱턴포스트(WP)는 “이 금관은 10세기까지 한반도의 대부분을 통치하고 경주를 수도로 삼았던 신라 왕국의 유물을 복제한 것으로, 왕권을 상징하는 금관이 ‘노 킹스’ 시위가 한창인 시점에 전달됐다”고 전했다.

뉴욕포스트(NYP)는 “트럼프 대통령이 민주당 주도의 반(反)권위 시위가 열린 지 11일 만에 왕관을 받았다”고 보도했다.

‘노 킹스’ 시위는 트럼프 대통령의 권위주의적 리더십을 비판하는 대규모 집회로, 이달 18일 워싱턴 D.C.를 비롯한 미국 50개 주에서 동시에 열렸다. 약 700만 명이 참여한 것으로 알려졌으며, 지난 6월 집회보다 규모가 더 커졌다고 외신들은 전했다.

영국 일간지 더 미러(The Mirror)는 트럼프 대통령이 금관을 받는 순간의 표정과 행동을 상세히 보도했다.

바디랭귀지 전문가 주디 제임스(Judi James)는 “트럼프 대통령은 금관을 받은 직후 시선을 떼지 못했고, 마치 황홀경에 빠진 듯한 표정을 지었다”며 “이는 선물이 마음에 들었을 때 보이는 전형적인 반응으로, 이미 ‘이 금관을 언제, 어떤 자리에서 쓸 수 있을까’를 상상하는 듯했다”고 분석했다.

제임스는 또 “그의 입술은 다물려 있었지만, 몸을 좌우로 약간 회전시키며 억눌린 즐거움을 표현했다”며 “이 대통령에게 ‘부분적 포옹’을 하는 장면은 진심으로 감사하지만 공적 자리에서 감정을 절제하려는 제스처로 보였다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 실제 선물 수여식에서 “정말 아름답다. 특별하다”고 말하며 기쁨을 감추지 않았다. 그는 이날 경주국립박물관에서 열린 한미 정상회담 직후 무궁화대훈장을 수여받고 금관을 선물로 전달받았다.

대통령실은 “경주를 국빈 자격으로 찾은 트럼프 대통령에게 한반도에 평화를 가져온 신라의 정신과 한미동맹의 황금기를 상징하는 의미로 금관을 준비했다”고 설명했다.

트럼프 대통령의 금관 선물이 ‘왕관’과 ‘권위주의’라는 상징적 소재와 결합하면서, SNS에서는 풍자와 논쟁이 동시에 번지고 있다.

왕관을 쓴 트럼프의 이미지가 새로운 정치적 상징으로 떠오르자, 일각에서는 “그의 손에 들어간 금관이 단순한 선물 이상의 의미를 갖게 됐다”는 평가도 나온다.

트럼프 대통령은 무궁화대훈장과 금관을 대통령 전용기 ‘에어포스원’에 직접 실으라고 지시한 것으로 전해졌다.

미국 누리꾼들은 각종 반응을 쏟아냈다. “한국이 트럼프가 뭘 좋아하는지 잘 알고 영리하게 판을 짰다”, “트럼프는 반짝이는 금빛 물건에 약하다”는 반응과 함께, “미국내 ‘반왕권’ 시위가 한창인 시기에 왕권의 상징인 ‘금관’을 선물한 것이 적절한가”, “그가 받은 왕관의 주인은 결국 재정난과 과세, 불평등, 반란으로 무너졌다” 등의 댓글이 이어졌다.