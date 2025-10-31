공간 확장감 더하는 900x900, 600x1200mm 광폭규격도 구비

KCC글라스(대표 정몽익)가 ‘홈씨씨’ 브랜드로 하이엔드 웰니스 바닥재 ‘포레스톤’(사진)을 출시했다.

포레스톤은 30여년 축적된 바닥재 제조기술을 집약해 개발된 고품격 PVC 바닥재다. 자연 소재의 미감을 사실적으로 구현하고, 기존 PVC 바닥재 제품에서는 보기 어려웠던 광폭규격 디자인도 선보였다.

디자인은 나무, 흙, 돌 등 자연 소재에서 영감을 받아 완성됐다. 원목 및 석재 고유의 색감과 패턴을 실감나게 표현하고 섬세한 결을 살린 엠보기법으로 촉감까지 재현한다고 회사 측은 설명했다.

깊이 있는 나뭇결을 담은 ‘우드’ 제품 4종과 천연 석재의 우아함을 담은 ‘스톤’ 제품 8종 등 총 12종으로 구성됐다. 특히 900×900mm와 600×1200mm의 광폭규격 제품은 공간에 확장감을 더해 한층 세련된 분위기를 연출한다고 전했다.

표면에는 국내 바닥재 제품 중 유일하게 미국 농무부(USDA) 인증 원료를 함유한 친환경 바이오 표면 코팅층이 적용됐다. 제조과정에서 인체에 해로운 폼알데하이드와 휘발성 유기화합물(VOCs) 등을 제거하는 친환경 생산 방식으로 유해성을 최소화했다고 홈씨씨 측은 밝혔다.

이밖에 포레스톤은 FITI시험연구원의 방열량 테스트에서 강마루 대비 약 37% 높은 열 표면방출 수치를 기록해 높은 난방효율을 입증했다. PVC 소재로 제작돼 오염에 강하고 마루나 타일 대비 오염물이 스며들 수 있는 이음매가 적어 위생관리도 용이하다고 덧붙였다.