업무별 맞춤형 챗GPT 교육 디지털 역량·고객 서비스 강화

[헤럴드경제=박성준 기자] 푸본현대생명은 임직원을 대상으로 업무별 특성에 맞는 챗GPT 등 생성형 인공지능(AI) 활용 교육을 시행하고 있다고 31일 밝혔다.

이번 교육은 임직원의 디지털 역량을 강화해 조직 전체의 업무 효율성을 높이고 고객에게 더욱 정교한 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

푸본현대생명의 AI 활용 교육은 프롬프트(Prompt) 설계와 챗GPT 등 업무별 특성에 맞는 AI 활용법, 데이터 분석과 실무 응용 노하우, 협업 관리 등을 핵심 내용으로 한다. AI 활용을 통한 업무 효율화 방안 등 실무에 바로 적용할 수 있는 내용도 포함됐다.

고객 응대와 서비스 분야에서도 AI를 활용한 인사이트를 제공하고 다양한 데이터를 바탕으로 업무 프로세스를 개선할 기회를 제공할 방침이다.

이번 교육에 참여한 한 임직원은 “단순한 AI 도구 사용법을 넘어 실제 업무에 적용할 수 있는 구체적인 활용법을 배울 수 있었다”고 소감을 전했다.

푸본현대생명은 이번 교육 외에도 현업에서 생성형 AI를 직접 활용할 수 있도록 하는 다양한 지원방안을 검토 중이다.

푸본현대생명 관계자는 “AI 활용 교육을 통해 고객 맞춤형 서비스 고도화와 업무 효율성 제고, 직원의 디지털 역량 강화까지 이뤄낼 것”이라며 “조직 경쟁력을 높여 미래 성장 동력을 강화할 계획”이라고 말했다.