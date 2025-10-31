[헤럴드경제=이상섭 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 동반성장위원회의 ‘2024년도 동반성장지수 평가’에서 2년 연속 최우수 등급을 획득했다고 31일 밝혔다.

지난해 ‘최우수’ 등급을 받은 데 이어 올해도 최고 등급을 유지하며, 가맹점주와 협력사가 함께 성장하는 지속 가능한 상생 경영의 모범 기업으로 자리매김했다.

동반성장지수는 대·중소기업 간 상생 협력을 촉진하기 위해 기업별 동반성장 수준을 계량화해 평가하는 지표로, 2011년부터 매년 1회 공표되고 있다. 동반성장위원회의 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래 협약 이행평가 결과를 합산하여 총 5개 등급(최우수, 우수, 양호, 보통, 미흡)으로 분류된다.

대내외적으로 어려운 경영환경 속에서도 가맹점 수익 개선과 중소협력사 성장 지원을 위한 실질적인 상생 프로그램을 꾸준히 전개해온 점이 높은 평가를 받았다.

BGF리테일은 전국 1만 8천여 가맹점을 대상으로 ▲신상품 도입 지원금 ▲초기 안정화지원금 ▲보험 비용 지원 ▲운영력 인센티브 등 단순 비용 보조가 아닌 점포 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 제도를 지속 운영 중이다.

가맹점 복지제도 역시 프랜차이즈 업계 최고 수준이다. ▲법인 콘도·리조트 이용 지원 ▲전용 복지몰 운영 ▲종합건강검진 지원 ▲노무·법무·세무 상담 등 가맹점 운영에 꼭 필요한 복지 제도를 제공하고 있다.

중소협력사를 대상으로는 ▲상생협력펀드 운영 ▲역량 및 성과 강화 교육 ▲우수상품 발굴 및 판로 개척 등 다양한 맞춤형 프로그램을 통해 동반성장을 실천하고 있다.

또한, BGF리테일은 지난 2013년부터 명절을 앞두고 정산금을 사전에 지급해 협력사의 안정적인 자금 운용을 지원하고 있다.

올해 5월에는 서울 엘타워에서 ‘굿 프렌즈 데이’를 개최해 협력사 임직원들과 소통의 시간을 가졌다. 이 행사는 BGF리테일과 협력사 임직원들이 업무에서 벗어나 격의 없는 소통의 장을 마련함으로써 상호간 신뢰를 강화하고 동반 성장의 문화를 확산하기 위한 BGF리테일만의 화합 행사다.

이 밖에도 BGF리테일은 공급망 ESG 진단 프로세스를 통해 중소협력사의 역량 강화 교육, 맞춤형 리스크 관리, 가이드라인 수립 등 다방면으로 협력사의 ESG 경영 실천도 지원하고 있다

손지욱 BGF리테일 커뮤니케이션실장은 “동반성장지수 평가에서 2년 연속 최우수 등급을 받으며 BGF리테일의 상생 경영이 단기적 활동을 넘어 지속가능한 경영 시스템으로 자리 잡았다는 점을 공식적으로 인정받았다”며, “앞으로도 가맹점과 협력사가 함께 성장할 수 있도록 실효성 있는 상생 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.