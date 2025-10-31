- 말의 본질을 탐구하는 새로운 차원의 스피치 교육, 11월 첫 개강

국내 대표 스피치 교육 기관 ㈜W스피치커뮤니케이션(대표 우지은)이 국내 최초로 ‘은유 스피치(Metaphor Speech)’ 과정을 런칭한다. 이번 과정은 기존의 기능 중심 스피치 교육을 넘어, 은유와 체험을 기반으로 사고와 표현의 확장을 이끄는 새로운 교육 패러다임으로 주목받고 있다.

‘은유 스피치’는 우지은 대표(교육공학 박사)의 연구를 토대로 개발된 프로그램으로, 개념적 은유 이론(Conceptual Metaphor Theory)을 스피치 교육에 체계적으로 접목한 국내 최초의 시도다. 참여자는 신체 감각과 언어, 감정, 사고를 연결해 말하기를 훈련하며, 자신만의 스토리와 철학을 담은 표현력을 기르게 된다.

우 대표는 “말은 단순한 기술이 아니라, 몸과 마음, 생각이 만나는 통로”라며 “이번 프로그램은 말하기를 통해 자기다움을 되찾고, 내면의 깊이와 창의성을 확장하는 여정이 될 것”이라고 전했다.

이번 은유 스피치 과정은 창의적 사고, 자기표현, 공감의 확장을 핵심 주제로 구성되며, 우지은 대표의 직강으로 주 1회, 4주 과정으로 진행된다. 4~5명 소규모 그룹으로 운영돼 참여자 개개인의 스피치 특성과 감정 표현을 세밀하게 코칭받을 수 있다.

W스피치학원은 16년간 스피치와 보이스 교육을 전문으로 해온 기관으로, 기업 및 개인 대상의 다양한 커뮤니케이션 프로그램을 운영해 왔다. 이번 ‘은유 스피치’ 런칭을 통해 창의적·철학적 스피치 교육의 새로운 지평을 여는 전환점을 마련했다.

은유 스피치 과정에 대한 자세한 안내는 W스피치학원(서울 강남점·부산 센텀점) 홈페이지 또는 전화 상담을 통해 확인할 수 있다.