‘하나더넥스트’ 출범 1주년 맞아 금융·소비 통합 지원 서비스 구축

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나은행은 NS홈쇼핑과 시니어 고객 대상 맞춤형 금융·쇼핑 결합 서비스 제공을 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’ 출범 1주년을 맞아 시니어 고객의 금융과 소비 생활을 통합 지원하는 융합형 토탈 라이프 서비스를 구축하기 위해 마련됐다.

양사는 하나은행의 금융 서비스 역량과 NS홈쇼핑의 시니어 고객 네트워크를 연계해 ▷하나더넥스트 라운지 세미나 개최 ▷시니어 맞춤형 공동 프로그램 운영 ▷양사 멤버십 혜택 교차 지원 ▷시니어 자산관리·은퇴 관련 콘텐츠 공동 제작 ▷온오프라인 채널 공동 마케팅 등에서 협력하기로 했다.

하나은행은 NS홈쇼핑과 함께 금융과 생활을 연계한 시니어 고객 맞춤형 서비스 기반을 확대하고 다양한 파트너십을 통해 시니어 세대의 편의성과 선택의 폭을 넓혀 나갈 계획이다.

김영훈 하나은행 자산관리그룹 부행장은 “시니어 세대의 금융과 생활 전반에 도움이 되는 실질적 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.