생산적·포용금융 80조 현황 점검

임종룡 우리금융그룹 회장이 생산적·포용금융 80조원 추진을 위한 ‘미래동반성장 프로젝트’의 효율적 이행과 실행 동력 확보 방안을 점검했다.

31일 우리금융그룹에 따르면 임 회장은 29일 서울 중구 본사에서 제1차 첨단전략산업금융협의회를 직접 주재하고 은행·보험·증권·카드·자산운용 등 9개 주요 자회사 대표와 함께 미래동반성장 프로젝트 준비 및 진척 현황을 살폈다.

임 회장과 주요 경영진은 이 자리에서 ▷생산적 금융 전환 ▷포용금융 확대 ▷인프라 구축 지원 등 핵심 관리항목을 선정하고 추진 주체(R&R)와 일정·계획을 구체화했다.

생산적 금융 분야에서는 ▷국민성장펀드 참여 ▷그룹 공동투자펀드 및 신규 펀드 조성 ▷모험자본 투자 추진 ▷융자공급 조기 확대 등을 중점 논의했다. 그룹 내 생산적 금융의 핵심 역할을 할 우리은행은 ▷본부 지원조직 ▷전담 영업조직 ▷전담 심사팀 등을 신설해 현장 실행력을 강화하기로 했다.

포용금융 분야에서는 상생금융 공급 확대와 금융비용 경감 등 서민과 취약계층이 체감할 수 있는 구체적인 지원 추진 계획을 마련했다.

임 회장은 “프로젝트를 지속가능하고 성공적으로 추진하기 위해서는 자본 안정성과 건전성 확보가 매우 중요하다”면서 ▷자본비율 관리 및 자산 리밸런싱 ▷인공지능(AI) 기반 경영시스템의 대전환 ▷전담 조직 신설 및 인력 확충 등을 철저히 이행해달라고 당부했다. 김은희 기자