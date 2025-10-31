北 도발 징후 더욱 빠르고 정확히 식별 北 특정 표적 2시간 단위로 감시·정찰

[헤럴드경제=전현건 기자] 중대형 정찰위성 확보를 위한 ‘425 사업’의 마지막 5번째 정찰위성이 발사된다.

국방부는 군 정찰위성 5호기가 다음 달 2일 오후 2시(현지시간 2일 오전1시) 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사될 예정이라고 31일 밝혔다.

군 정찰위성 5호기가 발사에 성공하면 총 5기의 정찰위성 군집운용을 통해 북한의 도발 징후를 더욱 빠르고 정확하게 식별할 수 있게 된다.

정찰위성 5기가 모두 실전배치되면 북한 내 특정 표적을 2시간 단위로 감시·정찰할 수 있게 될 것으로 알려졌다.

또 표적 특성에 맞는 센서(EO, IR, SAR)를 활용함에 따라 북한의 도발징후 감시와 주변국과의 분쟁소요를 입체적으로 식별 가능할 것으로 기대된다.

한국형 3축 체계의 기반이 되는 핵심전력을 확보해 킬체인 역량도 한층 강화될 전망이다.

425 사업은 전자광학·적외선(EO·IR) 위성 1기(1호기)와 합성개구레이더(SAR) 위성 4기(2∼5호기) 등 총 5기의 정찰위성을 배치하는 사업이다.

SAR의 발음 ‘사’와 EO의 발음 ‘이오’를 합쳐 425(사이오)라는 이름이 붙었다.

1호기는 2023년 12월 발사돼 지난해 8월, 2호기는 지난해 4월 발사돼 올해 6월 전력화됐다.

3호기는 지난해 12월 발사돼 올해 7월 전력화됐고, 4호기는 올해 4월 발사돼 시험평가 후 결과 판정을 기다리고 있다.

2호기부터는 기상 조건과 관계없이 주야간 촬영이 가능한 SAR를 탑재해 보다 정밀한 감시·정찰이 가능하다.

정규헌 방위사업청 미래전력사업본부장은 “5호기 발사를 반드시 성공시켜 국제 우주안보체계에서 한국군의 위상을 드높일 것”이라며“군 정찰위성체계 확보 이후에도 현재 개발 진행 중인 초소형위성체계 연구개발사업을 적기 추진함은 물론 우주작전 수행여건 보장을 위한 발사장 시설과 발사체 기술 확보를 위해 지속 노력할 것”이라고 밝혔다.