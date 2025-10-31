박완수 도지사, 인제대 학생들과 청년의 꿈·희망 나눠

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 30일 오후 인제대학교 인당관에서 박완수 지사와 학생 200여명이 ‘경남의 꿈, 청년과 함께 하는 소통’ 행사를 가졌다고 밝혔다. 이번 행사는 지난해 경상국립대, 경남대, 국립창원대에 이어 인제대 초청으로 마련된 자리로, 청년들의 목소리를 직접 듣고 ‘청년이 머무는 경남’을 위한 실질적 정책 방향을 모색하기 위해 기획됐다.

행사는 인제대 학생 공연을 시작으로 ▷‘경남에서 정주하는 학생의 꿈’ 발표 ▷‘도지사가 제시하는 희망찬 경남’ 현장 토크 순으로 진행됐다.

박 지사는 “지역 중심대학인 인제대와 함께할 수 있어 뜻깊다”며 “RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업과 글로컬대학 사업을 통해 지역에 필요한 인재를 양성하고, 산업과 경제가 함께 발전하는 혁신 모델을 만들어가고 있다”고 강조했다.

또 “경남은 제조업 중심의 산업 구조를 다양화하고, 청년과 여성들이 선호하는 소프트웨어·콘텐츠 산업 등 새로운 일자리를 창출해 나가고 있다”며 “청년들이 지역에 정착해 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.

이날 ‘학생의 꿈’ 발표 시간에는 인제대 청년들의 다양한 도전 사례가 공유됐다.

전자IT기계자동차공학부 김민혁 학생은 ‘국제대학생 EV-자율주행 경진대회’ 혁신상 수상 경험과 함께 지역산업 연계 방안을 제시했고, 컴퓨터공학과 서상혁 학생은 통학버스 앱 개선 프로젝트를 소개하며 학생 중심 기술개발 경험을 전했다.

보건안전공학과 졸업생이자 ㈜파틱스 대표 김예찬 씨는 폐플라스틱을 예술 작품으로 재활용한 업사이클링 창업 사례를 발표해 큰 주목을 받았다.

박 지사는 “아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다”며 “남이 가지 않은 길에 도전하라. 그 경험 자체가 값지고, 결국 성공으로 이어질 것”이라고 청년들에게 격려를 했다.

이어진 질의응답에서는 ‘청년과의 소통 방법’과 ‘경남의 경쟁력’ 등을 주제로 자유로운 대화가 이어졌다. 박 지사는 “소통의 핵심은 이해와 존중이며 다른 생각을 인정하는 것이 진정한 대화의 시작”이라고 답했다.