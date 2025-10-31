스웨덴 바이오소재 컴파운딩 기업 ‘BIQ머티리얼즈’와 맞손

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당이 생분해성 바이오 소재 ‘PHA(Polyhydroxyalkanoates)’의 글로벌 사업 확대에 속도를 낸다.

CJ제일제당은 스웨덴 바이오소재 컴파운딩 기업 BIQ머티리얼즈와 ‘PHA 적용 인조잔디 충전재 상용화 확대를 위한 파트너십’을 체결했다고 31일 밝혔다. BIQ머티리얼즈는 유럽에서 처음으로 PHA를 활용한 충전재를 개발해 이에 대한 특허를 보유하고 있다.

PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 먹고 자연적으로 세포 안에 쌓는 고분자 물질이다. 산업·가정 퇴비화 시설부터 토양과 해양에서 모두 분해된다. 미세플라스틱을 남기지 않아 석유계 플라스틱을 대체할 차세대 소재로 주목받고 있다. CJ제일제당은 2022년 PHA 상업생산을 시작했다. 생분해 소재 전문 브랜드 ‘PHACT’도 론칭했다.

양사는 생분해성 충전재 수요 확대를 예상해 손을 잡았다. CJ제일제당이 인조잔디 충전재에 적합한 PHA 소재를 공급하면 BIQ머티리얼즈가 이를 활용해 제품을 만든다.

전날 30일 독일 프랑크푸르트 CJ BIO 유통법인에서 진행된 파트너십 체결식에는 정혁성 CJ제일제당 BMS(Biomaterials)본부장과 프레드릭 베리에고르 BIQ머티리얼즈 회장 등이 참석했다. 정 본부장은 “이번 협약을 통해 유럽 시장에서 PHA 활용 분야를 넓힐 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

CJ제일제당의 PHACT PHA는 유럽뿐만 아니라 미국에서도 혁신성을 인정받았다. 지난 22일에는 CJ제일제당의 PHA 사업 미국 자회사인 CJ바이오머티리얼즈가 ‘미국 플라스틱산업협회(PLASTICS)’로부터 ‘2025 바이오플라스틱 어워드 혁신상’을 수상했다.

한편 CJ제일제당은 다양한 협업으로 PHA 사업 확대에 힘써왔다. 지난 9월에는 세계 1위 화장품 ODM 기업인 코스맥스와 ‘PHA 적용 화장품 용기 개발을 위한 업무협약’을 체결했다. 3월에는 일본 ‘이토추 상사’의 자회사인 ‘이토추플라스틱스’와 함께 현지 바이오플라스틱 시장 개척을 본격화했다.