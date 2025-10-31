NC AI-육군 인공지능센터 전략적 업무협약 체결 AI 시제품 개발부터 전문인력 양성까지 포괄적 협력

[헤럴드경제=박혜림 기자] 국가대표 AI기업 NC AI가 대한민국 육군과 손잡고 군(軍) 인공지능(AI) 혁신에 나선다.

NC AI는 육군 인공지능센터와 지난 30일 ‘상호협력 및 교류를 위한 업무협약’을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 업무협약에 따라 양 기관은 한국 육군의 미래전 경쟁력 확보와 국방AI 주권 강화라는 공동 목표 달성을 위해 힘을 모을 계획이다. NC AI는 육군 인공지능센터의 역량 강화를 위한 AI 시제품 개발과 전문인력 양성을 위한 교류발전에 적극 협력하고, 육군 인공지능센터는 NC AI와 함께 AI 시제품을 협력 개발하고 기술교류 발전을 지원한다.

NC AI는 이번 협약이 AI기반 첨단과학기술 강군 발전에 기여하고 상호 발전을 도모하기 위한 협력적 파트너십의 출발점이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 AI 기반 유무인 복합전투체계 구축을 목표로 하는 육군의 2040 비전과 NC AI의 첨단 AI 기술력이 만나 군 AI 생태계의 새로운 전환점을 만들어낼 것으로 보고 있다.

협약의 핵심은 단순한 기술 이전을 넘어 공동 관심 분야 및 상호 협력에 관한 세부사항을 지속적으로 협의해 추진하는 열린 협력 체계다. 이를 통해 급변하는 AI 기술 환경에 능동적으로 대응하고, 향후 국방 분야의 특수성을 고려한 맞춤형 AI 개발에도 함께 협력할 계획이다.

또 NC AI의 피지컬AI 기술은 육군이 추진 중인 유무인 복합전투체계 발전과 직접적으로 연결된다. VARCO 3D 기술을 통한 3D 모델 자동 생성, 디지털 트윈 구현, 멀티모달 융합 기술은 AI 기반 자율운영 체계 구축에 필수적인 기술 요소들이다.

육군은 AI 기반 유무인 복합전투체계 완성이라는 야심찬 목표를 설정하고 있다. 이를 위해 소버린AI 구축과 군-민 협력을 통한 발빠른 기술력 확보를 추진 중이며, 이번 NC AI와의 협약은 이러한 전략의 핵심 축이 될 것으로 평가된다.

협약식에 참석한 김근교 NC AI 글로벌사업실장은 “육군 인공지능센터와의 전략적 파트너십을 통해 대한민국 국방AI 혁신의 새로운 장을 열어나가겠다”며 “NC AI의 첨단 기술력과 육군의 실전 경험을 결합해 자주적인 국방AI 체계를 구축할 것”이라고 공언했다.

김성숙 육군 인공지능센터 센터장도 “NC AI와의 업무협약을 육군 AX 가속화의 추진제로 삼아 빠르고 효과적인 기술력 확보를 통해 ‘첨단과학기술 기반의 정예 육군’ 구현에 기여하겠다”말했다.