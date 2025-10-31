안전 취약시설 20개소 전문가 정밀 안전점검 실시

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)는 지난 2월부터 9월까지 ‘2025년 기존무허가건축물 전수조사 및 집중 안전점검’을 실시해 1981년 이전 건물로 기존무허가 관리대장에 등재된 건축물 1560여 개소에 대해 실태 조사를 마쳤다고 밝혔다.

이번 조사는 재개발이나 신축 등으로 철거된 ‘기존무허가건축물’ 현황을 명확히 정리하고 안전에 취약한 시설을 사전에 점검해 사고를 예방하기 위해 추진됐다.

조사 결과, 전체 1560여 개소 중 1480개소는 변동이 없었으나 20여 개소는 이미 없어진 것으로 확인돼 관리 대장에서 정리했다. 또한 소유자가 사망한 400여 건에 대해서는 상속인에게 명의 변경 신청 안내문을 발송했다.

특히 구는 안전이 우려되는 시설 20여 개소를 ‘안전취약시설’로 분류하고, 구조 안전 전문가의 정밀 안전점검을 실시했다. 구는 건물주에게 결과를 통보해 안전조치를 취하도록 했다.

구는 앞으로도 재개발·신축 등으로 인한 멸실 현황을 모니터링하고 관리 대장을 상시 업데이트해 체계적인 관리 기반을 다져나갈 계획이다.

김길성 중구청장은 “이번 전수조사를 통해 기존무허가건축물의 실태를 명확히 파악하고 안전 취약시설에 대한 선제적 조치를 마쳤다”며 “앞으로도 지속적인 모니터링과 관리를 통해 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 중구를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.