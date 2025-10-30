8개 블록 80만평 글로벌 복합문화 허브로 조성

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도유원지가 미래형 도시공간으로 재도약한다.

인천광역시는 송도유원지 일원 약 80만평을 미래형 도시공간으로 재구축하기 위해 지난해 12월 발표한 송도유원지 르네상스 종합계획과 2024년 인천도시기본계획 변경에 따라 블록별 개발사업을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

종합계획은 총 8개 블록을 대상으로 한 도시계획적 종합 개발방식으로 송도유원지를 글로벌 복합문화 허브시티로 조성하고 시민 여가공간과 친환경 주거단지를 확충한다.

특히 송도유원지의 역사와 추억을 되살리는 동시에 원도심 기능을 보완해 송도국제도시의 역할을 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

인천시는 장기간 사업이 지연된 ㈜부영 소유 부지 약 28만평을 핵심 구역으로 판단하고 도시공간 재편을 통한 공공시설 확보 방안을 제안 한 바 있다.

주요 내용은 부영이 도시개발사업과 테마파크사업을 분리해 추진하고 사전협상제도를 통해 도시개발사업을 진행하는 것이었다.

또 협상 결과에 따른 공공기여로 부지를 시에 제공하면 시는 해당 부지를 시민 복합문화·관광 거점으로 조성하기로 했다

그러나 부영은 인천시의 공공기여 요구가 과도하다고 주장하며 이를 수용하지 않고 오염토양 정화 명령 또한 이행하지 않은 채 사업을 지연시켜 인천시는 지난 2일 협상 종료를 공식 통보한 바 있다.

이에 송도유원지 일원 8개 블록, 80만평 중 부영 추진사업인 2개 블록 약 30만평은 기존 인가된 계획에 따라 진행되며 나머지 6개 블록 약 50만평은 인천시가 추진 중인 송도유원지 르네상스 종합계획에 따라 본격 추진되고 있다.

1블록인 OCI 유수지는 2003년 말부터 추진한 폐석회 매립공사를 22년 만인 지난 9월에 준공했으며 2027년 12월까지 상부 유원지 조성공사를 시행해 시민 휴식 공간으로 조성할 계획이다.

2블록 송도석산 주변은 인천도시공사(iH)가 ‘도시개발구역 지정 및 개발계획 수립’ 용역을 지난 9월 착수해 개발 방향과 토지이용계획을 구체화하고 있다. 3블록은 지난 7월 도시개발구역 지정 제안서가 제출돼 관계기관 협의 등 행정절차가 진행 중이다.

4블록인 구 송도유원지 부지는 민간사업자가 도시개발구역 지정 제안을 위한 관련 도서를 준비 중이고 7블록은 현재 창고 등으로 활용되고 있으며 향후 용도 전환 및 개발을 검토하고 있다.

8블록인 아암레이크 친수단지는 송도워터프런트와 연계해 친수공간 조성을 위한 복합해양레저 관광도시 조성 공모사업 참여 등 구체적 사업계획을 마련 중이다.

이철 시 도시계획국장은 “송도유원지 르네상스 마스터플랜은 단순한 재개발이 아닌 시민의 일상 속 문화와 휴식공간을 복원하는 도시재생 프로젝트”라고 밝혔다.