젠슨 황과 ‘깐부회동’ 후 엔비디아 지포스 25주년 행사 찾아 정의선 “미래에는 엔비디아와 더 많은 협력…차에서 더 많은 게임 할 수 있게 할 것”

[헤럴드경제=김현일·박지영 기자] 이재용 삼성전자 회장이 30일 저녁 서울에서 열린 엔비디아 행사에 깜짝 등장해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 친분을 과시했다.

이재용 회장은 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔비디아의 그래픽카드 ‘지포스(GeForce)’ 한국 출시 25주년 행사에 참석했다. 정의선 현대차그룹 회장도 이날 무대에 함께 올랐다.

이 회장은 “정말 뜻 깊은 날, 지포스 25주년을 기리는 한국 행사를 다시 한 번 축하한다”며 “25년 전 엔비디아는 삼성전자의 GDDR(그래픽용 D램)을 써서 지포스 256를 출시했다”고 상기시켰다.

이어 “그때부터 양사의 협력이 시작됐고, 젠슨과의 우정도 시작됐다”며 “업앤다운도 있었지만 엔비디아는 삼성의 중요한 고객이자 전략적 파트너”라고 강조했다.

이 회장은 줄곧 황 CEO를 ‘젠슨’이라고 지칭하며 그를 치켜세웠다.

이 회장은 “젠슨이 내 친구라서 (이 자리에) 왔다”며 “존경하는 경영인이고, 더 중요한 건 정말 인간적이라는 점이다. 꿈도 있고, 배짱도 있고 웜하트(따뜻)하며 정이 많은 친구”라고 말했다.

이 회장은 1968년생, 황 CEO는 1963년생으로 두 사람은 다섯살 차이다.

두 사람은 과거 고(故) 이건희 삼성전자 선대회장이 황 CEO에게 보낸 편지를 떠올리며 양사의 긴밀한 관계를 다시 한번 강조했다. 황 CEO는 “제가 그래서 한국에 온 것”이라며 공감을 표했다.

정의선 회장은 이 회장과 황 CEO를 가리켜 “두 분 다 저보다 형님”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 “미래에는 엔비디아와 더 많은 협력을 할 것”이라며 “앞으로는 차에서 더 많은 게임 할 수 있게 하겠다”고 말했다.

현대차는 현재 엔비디아와 자율주행, 디지털 트윈, 로보틱스 등의 분야에서 광범위한 협력을 하고 있다.

정 회장은 현대차가 다수의 게임도 후원하고 있는 점을 강조하며 “엔비디아도 잘 되고 우리도 잘 될 수 있도록 하겠다. 한국이 전 세계에서 지포스 팬이 제일 많을 것”이라고 말하며 지포스 출시 25주년을 다시 한 번 축하했다.

국내 재계를 대표하는 삼성·현대차그룹의 두 총수와 ‘AI 슈퍼스타’ 황 CEO는 이날 늦은 밤까지 회동을 이어가며 친분을 다졌다.

당초 이날 일정은 인근 치킨집에서 가진 ‘치맥 회동’까지였으나 황 CEO의 제안으로 이 회장과 정 회장은 엔비디아 지포스 행사까지 함께 한 것으로 전해졌다.

31일에는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’이 열리는 경북 경주로 이동해 다시 한 번 비즈니스 교류를 이어갈 예정이다.