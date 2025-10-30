내년 지방선거 모든 선거구에 후보 출마

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 광주시당이 내년 지방선거에서 지역 모든 선거구에 후보를 출마시키고, 지지율 20%를 확보하겠다는 목표를 제시했다.

국민의힘 광주시당은 30일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 내년 지방선거 목표를 발표했다.

광주시당은 “광주지역 지방선거에서 20% 이상 정당 지지율을 확보하기 위해 모든 선거구에 후보를 출마시킬 수 있도록 노력할 방침”이라고 밝혔다.

구체적으로는 기초단체장 1석, 시의원 지역구 1석·비례 1석, 구의원 5석 이상 확보를 목표로 제시했다.

국민의힘 광주시당은 “윤 전 대통령의 12·3 비상계엄은 잘못된 정치적 결정이자, 숙의 민주주의인 대화와 타협이라는 정치력 부재가 낳은 불행한 일”이라면서도 “민주당은 탄핵을 반대한 국민을 내란 세력으로 몰아갔다”고 비판했다.

광주지역 현안과 관련해서는 ▷ 광주공항 국제선 부활 ▷ 제주항공 참사 진실 규명 ▷ 금호타이어 광주공장 화재 후속 대책 마련 ▷ 충장로 원도심 침체 해결 ▷ 도시철도 2호선 공사 지연 대책 마련 ▷ 상습 재난·재해 발생 대책 등 목소리를 냈다.

특히 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 광주 유치 실패와 관련해 “이재명 대통령의 책임 있는 사과와 광주 AI 발전을 위한 명확한 대책을 발표해야 한다”고 밝혔다.

안태욱 국민의힘 광주시당위원장은 “변화와 혁신으로 신뢰받고, 지역 현안 해결에 앞장서 대안 정당으로 자리 잡겠다”고 강조했다.