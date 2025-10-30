[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도는 경주 더케이호텔에서 ‘베트남 정상과의 만남의 날’ 행사를 열었다고 30일 밝혔다.

행사에는 APEC 정상회의 참석을 위해 방한한 르엉 끄엉 베트남 국가주석과 이철우 경북지사, 박성만 경북도의회의장, 김석기 국회 외교통일위원장, 박현국 봉화군수를 비롯한 도내 새마을 관련 단체장이 자리를 함께했다.

또 경북도와 베트남 양자 협력의 가교역할을 하는 봉화군 소속 베트남 계절근로자 150여명, 경주 위덕대에 재학 중인 베트남 유학생 40여명, 화산이씨 종친회 회원 등 모두 300여명이 참석했다.

이날 행사는 경북도가 2005년에 베트남 타이응우옌성 룽반마을에 최초로 새마을시범마을 조성한 것을 계기로 시작된 새마을세계화사업 20주년을 기념하기 위해 마련됐다.

행사는 식전 공연, 이철우 경북지사의 환영사, 르엉 끄엉 베트남 국가주석의 격려사, 기념품 교환, ‘경북도-베트남 동행의 길’ 영상 시청, 우호·협력 퍼포먼스, 만찬 순으로 진행됐다.

이철우 지사와 르엉 끄엉 베트남 국가주석은 성덕대왕 신종인 에밀레종과 청동북 조각품을 각각 기념품으로 교환했다.

경북도는 베트남 타이응우옌성(2005년)을 시작으로 호찌민(2006년), 박닌성(2023년)과 차례로 자매결연을 체결했다.

또 베트남에 15개의 새마을시범마을을 조성해 마을안길 정비 등 생활환경 개선과 농업, 디지털 기술 보급 등으로 베트남 현지의 소득 증대와 발전에 변화를 이끌어 왔다.

지난 2016년에는 베트남 호찌민대에 새마을연구소를 설립하고 현지 인재를 양성해 자생적으로 새마을운동을 보급하도록 하고 있다.

경북도는 봉화군 봉성면 일대에 국내 유일의 베트남 리 왕조 유적지를 기반으로 ‘K-베트남 밸리’를 조성해 한국과 베트남의 산업, 문화 협력의 상징적인 공간을 조성하는 데 노력하고 있다.

이철우 경북지사는 “경북과 베트남은 800년 전 베트남 리 왕조의 후손이 봉화에 정착하면서 맺은 인연이 오늘날까지 이어지고 있다”며 “앞으로도 새마을정신을 바탕으로 한 다양한 협력사업을 추진해 베트남과 상생 발전할 수 있도록 하겠다”고 말했다.