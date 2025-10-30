4차로 확장공사 국도 건설계획 반영, 내년 기본·실시설계 착수

[헤럴드경제(고흥)=박대성 기자] 국토교통부가 30일 ‘제5차 국도･국지도 건설계획 (2021~2025)’을 변경·고시함에 따라 ‘국도 15호선 고흥~봉래 확장사업’의 신속한 추진이 탄력을 받게 됐다.

고흥군에 따르면 ‘국도 15호선 고흥~봉래 확장사업’은 고흥읍 호형리~봉래면 예내리(나로우주센터)까지 31.7km 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 사업으로 총사업비는 6521억 원(예비타당성조사 기준)이 투입된다.

봉래면 나로우주센터 인근에는 예타면제 사업으로 추진 중인 우주발사체 국가산업단지와 우주발사체 기술사업화센터, 민간 전용 우주발사장 및 핵심 인프라 등이 포함된 ‘고흥 우주발사체 산업클러스터’가 조성되고 있다.

현재 나로우주센터를 잇는 도로는 국도 15호선이 유일하나 왕복 2차로로 폭이 좁고 굴곡이 심해 대형차량 통행 불편 등 물류 이동에 한계가 있어 도로 환경의 개선이 시급한 실정이다.

이 구간 도로 확장은 고흥 우주발사체 첨단산업클러스터 조기 조성과 기업의 입주 지원을 위한 필수 과제로 꼽히며, 지역의 오랜 숙원사업으로 여겨져 왔다.

국토교통부는 이러한 시급한 상황을 고려해 ‘제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025)’에 반영하기 위한 변경안을 마련했다.

이번 계획으로 ‘국도 15호선 고흥~봉래 확장사업’ 을 신속히 추진할 수 있는 기반을 마련한 만큼 내년에 기본 및 실시설계에 착수하고, 2028년에는 본격적인 공사에 착수할 수 있도록 차질 없이 준비할 계획이다.

아울러 이 사업이 추진되면 고흥읍~우주발사체 클러스터 간 이동성과 접근성이 대폭 개선돼 기존 60분에서 20분으로 대폭 단축된다.

또한 안전하고 효율적인 우주발사체의 육상 운송 체계 확보를 지원함으로써 국가 우주 정책의 성공을 뒷받침하는 핵심 인프라로 자리매김할 것으로 기대된다.

군청 건설과 관계자는 “이번 사업의 이른 국가계획 반영은 지역 문금주 의원 등 다수의 국회의원과 공영민 군수가 중앙부처 등에 수차례 건의해 이루어낸 성과이며 이후 행정절차를 적극 지원해 도로공사 준공 시점까지 철저히 대응할 계획이다”고 전했다.