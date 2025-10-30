유튜버 3명 시진핑 주석 환영행사 방해 성조기 내걸고 중국 규탄 메시지 내보내

[헤럴드경제=박준규 기자] 30일 미국과 중국의 정상이 만난 김해공항 인근에서 사전에 신고하지 않은 기습 시위를 벌인 보수 성향 유튜버 3명이 경찰에 붙잡혔다.

이날 경찰에 따르면 부산 강서경찰서는 보수성향의 유튜브 채널을 운영하는 40~60대 남성 3명을 공무집행방해 등 혐의로 현행범 체포했다.

이 무리는 이날 오전 부산 강서구 김해국제공항 인근에서 화교 단체가 연 시진핑 중국 국가주석의 환영 행사를 방해하고 막으려는 경찰관에게 주먹을 휘두른 것으로 전해졌다. 이들은 성조기를 건 차량을 주행하며 확성기로 중국을 규탄하는 구호를 내보내기도 했다.

이날 이들의 시위는 경찰에 신고하지 않은 것이었다. 경찰은 체포한 이들을 대상으로 구체적인 경위를 조사하고 있다.

이날 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석은 김해공항 내 공군부대 접견실 나래마루에서 만났다. 김해공항은 일반 여객청사와 공군 비행장이 함께 있는 구조다.