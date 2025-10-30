매출 13.9% 감소한 1조9956억원 “프로젝트 원가 개선으로 시장 전망치 상회”

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성E&A는 올해 3분기 매출 1조9956억원, 영업이익 1765억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 13.9%, 영업이익은 13.4% 줄었다.

삼성E&A는 이번 실적에 대해 “프로젝트 원가 개선으로 시장전망치를 상회하는 영업이익을 달성했다”고 분석했다. 그러면서 “대형 화공 플랜트와 국내 산업환경 플랜트 매출이 본격적으로 반영되면서 연간 목표 달성도 가능할 것으로 전망한다”고 덧붙였다.

3분기 수주는 1조4394억원, 올해 누적으로 4조878억원을 기록했다. 수주잔고는 18조원을 확보했다. 실적발표 당일에는 6800억원 규모 미국 와바시 저탄소 암모니아 플랜트 EPF(설계∙조달∙제작) 수주를 발표하는 등 에너지 전환 분야에서 성과를 거뒀다.

삼성E&A 관계자는“연내 중동 등 주력 시장을 중심으로 블루 암모니아 및 석화 분야 수주가 기대된다”라며 “차별화된 기술력으로 기존 사업은 더 단단히 하고, 에너지 전환 시대 신사업 추진도 속도를 내 중장기 지속성장의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.