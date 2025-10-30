“임직원 증권계좌 전수 조사”

[헤럴드경제=신동윤 기자] NH투자증권이 ‘미공개정보 활용’ 주식매매 혐의로 당국의 조사를 받는 IB(투자은행) 부문 임원을 담당 직무에서 배제했다.

NH투자증권은 IB1사업부 대표인 A 전무에 대해 이런 인사 조처를 단행했다고 30일 밝혔다. 공석이 된 IB1사업부 대표 자리는 Industry1 본부장이 겸직하게 된다.

회사 측은 “극도의 도덕성을 요하는 직무 담당자가 불미한 사안에 연루된 점에 대해 엄중히 인식하고, 당사자가 합동대응단 조사에 적극적으로 협조하게 하기 위해 이런 결정을 내렸다”고 전했다.

NH투자증권은 내부통제 강화시스템 구축을 전담하는 TFT(실무단)를 발족했다. 윤병운 대표이사가 직접 TFT 장을 맡으며 임직원의 증권계좌를 전수조사하고 내부통제 체계에 빈틈이 없었는지 자체 점검을 실시할 예정이다.

또 외부 법무법인의 자문을 토대로 해외 선진 사례를 벤치마킹해 새 내부통제 체계의 개발 및 도입을 추진키로 했다.

윤 대표는 “금번 인사는 내부조직 기강 확립을 위해 가장 기본적이고 즉각적으로 필요한 조치였다”며, “TFT는 보여주기식이 아니라 강도 높은 글로벌 수준의 내부통제 강화시스템을 구축하기 위해 조직했다”고 말했다. 그는 이어 “이번 인사와 TFT를 통해 시장 질서를 어지럽히는 행위에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄정하게 조치할 것임을 천명한 것이며 앞으로 자본시장의 신뢰 회복과 투명성 제고에 앞장설 계획”이라고 덧붙였다.

A 전무는 최근 2년여간 NH투자증권이 주관한 11개 상장사 공개매수와 관련해 중요 내부 정보를 직장 동료와 가족 등에게 반복적으로 전달해 약 20억원의 부당이득을 챙긴 혐의로 주가조작 근절 합동대응단의 조사를 받고 있다.

공개매수는 회사가 시중가보다 높은 가격에 주식을 대량 매수하는 행위로 주가 상승 호재로 작용한다.

A 전무의 가족과 지인은 공개매수 사실이 시장에 공표되기 전 해당 주식을 미리 사들였다가, 이후 주가가 오르면 전량 매도하는 수법을 쓴 것으로 당국은 보고 있다.

합동대응단은 금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성되어 있으며, 이 사건과 관련해 28일 NH투자증권 본사 임원실과 공개매수 관련 부서 등을 압수수색했다.

NH투자증권은 공개매수 업무와 관련해 국내 증권업계에서 독보적 지위를 차지하고 있다. 이 때문에 이번 사건이 사실로 밝혀질 경우 신뢰도 추락이 불가피할 전망이다.

금융 당국에 따르면 2023년부터 올해 상반기까지 이뤄진 공개매수 55건 중 절반이 넘는 28건(51%)을 NH투자증권이 주관했다.