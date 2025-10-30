비비고 등 1000여개 제품 최대 75% 할인 매일 72명 추첨해 제품키트 증정도

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 창립 72주년을 맞아 오는 11일부터 열흘간 공식 온라인몰 CJ더마켓에서 ‘올 세일 페스타(이하 올세페)’ 프로모션을 진행한다.

‘올세페’는 매달 진행하는 ‘더 세일 페스타(더세페)’에서 할인 혜택을 더욱 확대한 이벤트로, 약 1000여개의 제품을 최대 75% 할인한다. ‘비비고 베이직 포기배추김치’, ‘비비고 왕교자’ 등 인기 제품들을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

할인 쿠폰 혜택도 크다. 행사 기간 동안 CJ제일제당은 매일 선착순으로 최대 20% 할인 쿠폰과 적립금 3000원을 지급한다. 또한, 구매 고객에게는 11월 내에 사용 가능한 무료배송 쿠폰을 발급해 이후 배송비 부담을 줄일 수 있도록 했다.

또한 ‘올세페’ 기간 동안 구매 고객 대상으로 매일 선착순 72명을 추첨, 대표 제품들로 구성된 약 3만원 상당의 샘플 키트를 증정한다. 스테디셀러 제품인 ‘햇반 컵반’, ‘스팸 싱글 클래식’부터 최근 새롭게 출시한 ‘백설 슈가라이트 저당쌈장’, ‘비비고 컵떡볶이’, ‘CJ 바삭칩 오리지널’ 등 다양하게 구성했다.

CJ제일제당 관계자는 “다양한 혜택과 함께 CJ제일제당의 제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.