비건·생합성 등 다양한 PDRN 생산경로 확보…맞춤형 화장품 공급

코스맥스가 ‘비건 PDRN’ 개발에 성공했다고 30일 밝혔다.

이는 무세포 합성플랫폼 CFSS(Cell Free Synthetic System)을 활용한 것으로, 서울시립대 최용준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 개발됐다.

이 비건 PDRN은 연어 PDRN과 99.9% 동일한 서열을 갖는다. PDRN(poly-deoxyribo-nucleotide)은 연어 정소의 DNA에서 유래한 저분자 DNA조각. 인체 DNA와 유사성이 높아 세포생성·염증치료·성장인자 분비·혈관생성 등에 활용된다. 그동안 연어에서 주로 추출해 원료수급에 한계가 있었다.

코스맥스는 스킨케어 브랜드 ‘라운드랩’을 운영하는 서린컴퍼니와 협약을 맺고 글로벌 시장을 공략할 방침이다. 코스맥스는 원료의 생합성 및 응용연구를 맡고, 서린컴퍼니는 비건 PDRN을 활용한 제품화 및 시장 확대 전략을 담당한다.

코스맥스 측은 “이번 연구로 안정적인 PDRN 원료 합성경로를 확보했다. 비건 PDRN 합성에 사용된 CFSS 기술은 세포 전체가 아닌 세포 내 물질을 생합성하는 경로만 활용해 단시간에 고순도의 DNA를 안정적으로 확보할 수 있는 기술”이라고 설명했다.

앞서 코스맥스는 중국에서 바이오 합성기술 기반 재조합 PDRN 원료도 선보였다. 코스맥스차이나는 중국 합성생물학 기술 선도기업인 루이지밍(瑞吉明) 사와 바이오 PDRN 활용을 위한 협약을 체결했다. 코스맥스가 신규 개발한 생합성 PDRN은 맞춤형 제품을 대량 생산할 수 있는 게 특징이다. 필요한 효능에 따라 분자량과 피부에 유효한 특정 염기서열만 조합하고, 미생물을 활용해 합성하는 방식의 생합성 기술이 적용됐다.

코스맥스는 이처럼 PDRN 기술 고도화를 통해 고객사 맞춤형 화장품을 제공할 수 있게 됐다. ‘PDRN 플랫폼’을 구축하고 고객사의 요청에 따라 분자량 및 소재, 순도를 다양화한 PDRN 제품을 선보일 계획이다.

회사 관계자는 “지속성과 효능을 고루 갖춘 고기능성 원료 다양화해 글로벌 맞춤형 화장품 시장을 적극 공략해 나갈 것”이라고 했다.