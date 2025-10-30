“대기업 관계자 등 8인에게 800만원 뇌물” 張 “과방위원장직 즉각 사퇴해야 마땅”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘이 자녀 결혼식 축의금 논란을 빚은 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장을 30일 경찰에 고발했다.

국민의힘은 이날 오후 언론 공지를 통해 “최민희 과방위원장이 자녀 혼사를 명목으로 성명불상의 대기업 관계자 4인 및 지상파 방송사 관계자 3인, 기업 대표 1인 등 총 8인에게 각 100만원씩, 800만원의 뇌물을 받은 혐의로 서울경찰청에 고발장을 제출했다”고 밝혔다.

더불어민주당 소속인 최 위원장은 지난 26일 국회 본회의장에서 축의금 액수가 적힌 명단을 텔레그램을 통해 보좌진에게 전달하는 모습이 언론 보도를 통해 공개돼 논란을 빚었다. 해당 모습을 촬영해 보도한 서울신문에 따르면 명단에는 대기업, 언론사 관계자들의 이름과 구체적인 축의금 액수가 담겼다.

논란이 일자 최 위원장 측은 “해당 텔레그램 메시지는 최민희 의원이 기관 및 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려드리도록 보좌진에게 지시하는 내용”이라고 해명했다. 그러나 국민의힘은 “돌려주더라도 뇌물죄가 성립한다(송언석 원내대표)”며 고발 방침을 세웠다. 국민의힘 미디어특위는 앞서 민주당 내 상설기구인 을(乙)지로위에 최 위원장을 ‘갑질’고 신고하기도 했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “힘없는 ‘을’을 지키겠다던 민주당의 을지로위원회는 권력자의 명백한 갑질 앞에 또다시 침묵하고 있다”며 “내 편의 갑질에는 눈 감고 상대편의 갑질만 파는 ‘내로남불’ 위원회가 됐다”고 비판했다. 이어 “진정한 용기는 불법 축의금을 여론에 밀려 돌려주는 것이 아니라, 잘못에 대해 행동으로 책임지는 것”이라며 “과방위원장직에서 즉각 사퇴해야 마땅하다”고 거듭 촉구했다.