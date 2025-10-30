제1차 첨단전략산업금융협의회 주재 미래동반성장 프로젝트 실행 동력 살펴

[헤럴드경제=김은희 기자] 임종룡 우리금융그룹 회장이 생산적·포용금융 80조원 추진을 위한 ‘미래동반성장 프로젝트’의 효율적 이행과 실행 동력 확보 방안을 점검했다.

30일 우리그룹에 따르면 임 회장은 전날 서울 중구 본사에서 제1차 첨단전략산업금융협의회를 직접 주재하고 은행·보험·증권·카드·자산운용 등 9개 주요 자회사 대표와 함께 미래동반성장 프로젝트 준비 및 진척 현황을 살폈다.

임 회장과 주요 경영진은 이 자리에서 ▷생산적 금융 전환 ▷포용금융 확대 ▷인프라 구축 지원 등 핵심 관리항목을 선정하고 추진 주체(R&R)와 일정·계획을 구체화했다.

생산적 금융 분야에서는 ▷국민성장펀드 참여 ▷그룹 공동투자펀드 및 신규 펀드 조성 ▷모험자본 투자 추진 ▷융자공급 조기 확대 등을 중점 논의했다. 그룹 내 생산적 금융의 핵심 역할을 할 우리은행은 ▷본부 지원조직 ▷전담 영업조직 ▷전담 심사팀 등을 신설해 현장 실행력을 강화하기로 했다.

포용금융 분야에서는 상생금융 공급 확대와 금융비용 경감 등 서민과 취약계층이 체감할 수 있는 구체적인 지원 추진 계획을 마련했다.

임 회장은 “프로젝트를 지속가능하고 성공적으로 추진하기 위해서는 자본 안정성과 건전성 확보가 매우 중요하다”면서 ▷자본비율 관리 및 자산 리밸런싱 ▷인공지능(AI) 기반 경영시스템의 대전환 ▷전담 조직 신설 및 인력 확충 등을 철저히 이행해달라고 당부했다.

우리금융은 프로젝트 성과 극대화를 위해 새로운 사업 기회와 투자처 발굴에 나서고 혁신적 아이디어를 지속적으로 모색해 나갈 방침이다.

우리금융 관계자는 “이번 협의회는 시장에 약속한 미래동반성장 프로젝트 추진체계를 본격적으로 가동했다는 점에서 의미가 크다”며 “형식적인 외형 달성에 그치지 않고 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 협의회를 정례화할 것”이라고 전했다.