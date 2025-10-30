32개 품목 평균 4.3% 상승

[헤럴드경제=정석준 기자] 올해 3분기 커피믹스와 달걀 가격이 작년 같은 기간보다 15% 넘게 오르는 등 32개 품목 가격이 뛰었다.

한국소비자단체협의회 물가감시센터는 3분기 서울과 경기의 420개 유통업체에서 판매한 생활필수품과 공산품 38개 품목 가격이 평균 3.3% 올랐다고 30일 밝혔다.

가격이 오른 32개 품목의 평균 상승률은 4.3%로 조사됐다.

가격 상승 상위 5개 품목을 보면 커피믹스(18.7%), 달걀(15.4%), 시리얼(10.0%), 햄(9.6%), 맥주(8.2%) 순이었다. 상위 5개 품목의 평균 상승률은 12.4%에 이른다.

제품별 가격 상승률을 보면 동서식품 ‘맥심 모카골드 믹스’와 남양유업 ‘프렌치카페 카페믹스’가 각각 19.2%, 18.2% 올라 상위 1위와 2위를 차지했다. 이 밖에 포스트 콘푸라이트와 CJ제일제당 ‘스팸 클래식’은 각각 11.8%, 9.6% 올랐다.

달걀은 산란율 저하와 공급 불안정 등으로 산지 가격이 평년보다 높게 형성돼 소비자가격도 따라 올랐다. 달걀은 3분기 한 판에 평균 8452원이었고, 지난 5월부터 이달까지 매달 평균 8000원대로 조사됐다.

전 분기와 비교하면 커피믹스(6.9%)와 분유(4.0%), 맥주(3.2%) 등 26개 품목 가격이 올랐다.

물가감시센터는 “출고가 인상으로 생활필수품 가격이 올랐다”며 “특히 기후 위기와 국제 정서 불안이 지속할 가능성이 높은 만큼 장기적인 물가 안정 전략과 공급망 관리가 필요하다”고 밝혔다.