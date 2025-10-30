[헤럴드경제=김보영 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 한미정상회담을 마치고 경주 힐튼호텔에 도착하자마자 ‘치즈버거’를 주문한 것으로 알려졌다.

30일 연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 전날 오후 4시 30분쯤 힐튼호텔 8층 객실에 도착하자마자 룸서비스로 ‘치즈버거’를 주문했다. 그는 ‘아메리칸 치즈’를 추가하고 케첩을 넉넉히 달라고 요청한 것으로 전해졌다.

호텔 한 직원은 “트럼프 대통령이 콜라 없이 치즈버거와 프렌치프라이, 케첩까지 남김없이 모두 다 드셨다”며 “아주 만족스러워했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 2시간 휴식한 뒤 같은 호텔 그랜드볼룸에서 열린 한미 정상 특별만찬에 참석했다.

이재명 대통령이 주최한 만찬에는 경주 천년한우 등심과 경주 남산 송이버섯, 구룡포 광어, 영월 오골계와 트뤼프(트러플) 만두, 지리산에서 양식한 캐비어를 곁들인 최고급 양식 코스요리가 제공됐다.

이 자리에서도 트럼프 대통령은 “음식 맛이 아주 좋다. 고맙다”고 말하며 만찬장에 있던 호텔 직원들에게 먼저 ‘기념 촬영’을 제안한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령이 묵은 8층 객실은 VIP 방문객에게만 제공하는 객실이다. 그가 묵은 객실 유리창에는 방탄유리가 추가로 설치됐던 것으로도 확인됐다.

호텔 관계자는 “트럼프 대통령은 지하에 있는 직원용 엘리베이터를 이용했고 경호원으로 보이는 미국인들이 늘 함께했다”고 전했다.

1박 2일 국빈 일정을 소화한 트럼프 대통령은 트럼프 대통령은 이날 오전 힐튼호텔을 떠나 미중 정상회담이 예정된 부산으로 향했다. 회담은 이날 오전 11시 부산공항 의전실 ‘나래마루’에서 열렸다.

트럼프 대통령이 떠난 뒤에도 미국 측 경호 인력과 한국 경찰이 남아 뒷작업을 이어가고 있다. 정문 출입 통제는 해제됐으나 로비로는 미국 측이 설치한 검문·검색대를 통과해야 입장할 수 있다.