[헤럴드경제=조범자 기자] 손흥민(LAFC)이 미국 메이저리그사커(MLS)에서 리오넬 메시(인터 마이애미)에 이어 두번째로 많은 연봉을 받는 것으로 나타났다.

30일(한국시간) MLS 선수협회가 발표한 2025 연봉 가이드를 보면 손흥민은 기본급 1036만8750달러(약 147억6000만원)를 받는다.

기본급 1200만달러의 메시에 이어 MLS 전체 2위에 해당한다. 기본급 1000만달러 이상 선수는 메시와 손흥민 둘뿐이다.

MLS 선수협회는 10월 1일 기준으로 선수들의 연간 기본급과 ‘평균 보장 보수’를 나눠 발표했다.

연간 평균 보장 보수는 기본급에 1년 단위로 환산한 계약금, 마케팅 보너스 등까지 합한 액수다. 선수들의 성과에 따른 보너스는 아직 달성 여부가 확정되지 않았기에 포함되지 않았다.

연간 평균 보장 보수에서도 손흥민은 1115만2852달러로, 메시(2044만6667달러)에 이어 2위에 자리했다.

3000만달러를 조금 웃도는 LAFC의 총 지출액 가운데 손흥민 연봉이 약 3분의 1을 차지하는 셈이다.

기본급과 연간 평균 보장 보수 모두 3위는 메시와 함께 인터 마이애미에서 활약하는 미드필더 세르히오 부스케츠(기본급 849만9996달러·보장 보수 877만4996달러)였다.

공격수 루이스 수아레스(마이애미)는 기본급과 보장 보수 모두 150만달러를, 토마스 뮐러(밴쿠버)는 기본급 128만4456달러, 보장 보수 143만6956달러를 기록했다.