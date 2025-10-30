11월 5 ~ 26일 매주 수요일 성북구청서 ‘제3회 성북구 도시아카데미’ 진행 도시 전문가 4인 초빙 주민 눈높이에 맞춘 ‘도시의 미래’ 강의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 우리나라를 대표하는 도시 전문가 4인을 초빙해 도시의 모든 것을 알려주는 ‘제3회 성북구 도시아카데미’를 진행한다.

상반기의 뜨거운 호응에 이은 이번 하반기 아카데미 역시 이건원 고려대 건축학과 교수, 김시덕 도시문헌학자, 이희정 서울시립대 도시공학과 교수, 김인희 강남구 총괄계획가까지 해당 분야의 최고 전문가와 시민이 함께 더 나은 도시 성북을 이야기한다.

아카데미는 11월 5일부터 26일까지 매주 수요일 총 4회 일정으로 진행한다. 관심이 있는 주민 누구나 참석할 수 있도록 평일 오후 7시부터 9시까지 진행하고 참석 인원도 제한을 두지 않았다. 현장 접수도 가능하다.

11월 5일 1강은 고려대 이건원 교수가 ‘스마트하게 우리 도시 고치기’ 주제로 강의한다. AI 기반 도시설계 기술을 설명하고 이를 도시에 적용하는 사례와 추세를 설명한다.

11월 12일 2강은 김시덕 도시문헌학자가 ‘한국 도시의 미래’를 주제로 직접 탐사한 임장 보고서를 함께 살펴보며 성북구의 과거와 현재를 분석하고 미래를 살펴본다.

11월 19일 3강은 서울시립대 이희정 교수가 ‘도시의 미래와 AI’를 주제로 4차 산업 혁명과 도시 문제 해결 과정에서 인공지능의 역할을 탐구하고 AI와 함께하는 미래 도시의 발전 방향을 제시한다.

11월 26일 4강은 김인희 박사가 강사로 나서 ‘성북구의 혁신, 도시의 미래를 바꾸다’를 주제로 100년 미래서울 도시공간 기본구상을 설명하고 지금까지의 성북구와 성북구의 혁신, 도시 발전 구상을 소개한다.

구 관계자는 “구민이 평소 관심이 높은 도시계획에 대해 쉽고 재미있게 전하고 도시 성북에 대한 구민의 목소리를 청취하기 위해 교육을 마련했다”고 말했다.

이승로 성북구청장은 “전문가를 초빙해 다양한 연령층이 거주하고 정주 환경이 우수한 도시로서 성북의 특성을 주민과 공유하고 주민의 삶에 도움을 줄 수 있는 정책을 고민할 수 있는 기회인 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.