BTS RM, K-팝 첫 APEC 기조연설 “다양성의 조화가 창조의 힘” 발표 “미래세대 창작자에게 투자해야”

“K-팝은 마치 비빔밥처럼, 서로 다른 요소들이 각자의 고유한 정체성을 지키면서도 함께 어우러진 새로운 결과물입니다. 특정 문화의 우월성에서 비롯된 것이 아닙니다.”

그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM은 29일 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 ‘APEC 지역의 문화창조산업과 K-컬처의 소프트파워’를 주제로 기조연설을 했다.

RM은 먼저 “올해 처음으로 ‘문화산업’이 APEC의 핵심 의제로 격상된 것에 대해, 창작자의 한 사람으로서 깊은 자부심과 기대감을 느낀다”고 포문을 열었다.

그는 “6명의 BTS 멤버를 만났고, 전폭적인 지원을 아끼지 않는 프로듀서 ‘히트맨(hitman)’ Bang(방시혁 하이브 이사회 의장)을 만났다”며 “그리고 무엇보다 가장 중요한, 우리 음악을 단순한 오락거리가 아닌 삶의 언어로 받아들이는 전 세계의 아미(ARMY, BTS 팬덤)를 만났다”고 했다.

RM은 이어 “아미의 국경을 초월한 지지와 열정 덕에 빌보드 뮤직 어워즈, 그래미 어워즈와 같은 글로벌 시상식뿐 아니라 UN 총회, 백악관, 그리고 오늘 이 APEC 무대와 같은 상징적인 곳에서 목소리를 낼 수 있게 됐다”고 했다.

BTS가 지금은 세계적인 그룹이 됐지만, 사실 처음 세계 무대에 진출했을 땐 이들 역시 막막함을 피할 수 없었다. RM도 당시를 떠올리며 “영어권 지역에서 한국어로 만들어진 노래를 듣는다는 것이 얼마나 힘든 일인지, 문화의 장벽이 얼마나 높은 것인지 온몸으로 체감했다”고 말했다.

이 같은 거대한 장벽이 무너진 건 아미가 있어 가능했다. 그는 “아미는 우리 음악을 매개체로 국경과 언어를 초월한 소통을 이어가고, 함께 자발적인 기부에 동참했다”며 “‘아시아의 소수문화 지지자’로 여겨졌던 아미가 새로운 공동체이자 팬덤으로서 글로벌 문화시장에 신선한 충격을 준 것”이라고 했다.

이처럼 팬덤 아미가 뜨거운 열정으로 포용적 공동체를 만들 수 있었던 것은 K-팝 콘텐츠의 특별한 융합 원리가 있어 가능했다.

RM은 “K-팝 음악은 ‘쌀밥’에 각종 채소와 고기를 넣어 ‘비벼서’ 먹는 ‘비빔밥’ 같다”며 “K-팝도 힙합, R&B, EDM(전자 댄스음악) 등 서구의 음악 요소를 수용하면서도 한국 고유의 미학, 정서, 제작 시스템을 융합한다”고 말했다.

그는 이어 “K-팝의 성공은 다양한 요소가 각자 고유한 정체성을 지키면서도 함께 어우러져 만들어진 새로운 결과물이지 특정 문화의 우월성에서 비롯된 것이 아니다”며 “문화의 경계가 허물어지고 다양한 목소리가 조화롭게 어우러질 때, 창조적인 에너지가 폭발한다”고 덧붙였다.

그는 또 “문화란 막힘없이 흘러서 어딘가에 전달되고, 때로는 조화롭게 합쳐져서 K-팝처럼 새로운 가치를 창출하는 것이라고 생각한다”며 “이러한 문화의 창조적인 흐름이 전 세계 곳곳에서 이어지길 희망한다”고 말했다.

그는 마지막으로 “미래 세대에 대한 투자는 경제적 관점뿐 아니라 문화적 관점에서도 반드시 다뤄져야 한다”며 “창작자들이 마음껏 창의성을 꽃피울 때 국경을 넘어서는 새로운 가치를 창출하고, 더 나은 미래를 위한 연대의 힘이 길러질 것”이라고 말했다. 고승희 기자