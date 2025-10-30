연간 진료비 1조원 육박…“청년·여성 정신건강 대책 시급”

[헤럴드경제=이태형 기자]우울증과 조울증을 앓는 이가 최근 6년 새 40% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.

30일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 김미애 의원이 국민건강보험공단에서 받은 자료에 따르면 국내 우울증 환자는 2018년 75만2976명에서 지난해 110만6744명으로 47.0% 늘었다.

이 기간 우울증 환자의 진료비는 약 3908억원에서 7615억원으로 거의 두 배가 됐다.

같은 기간 조울증 환자는 9만5911명에서 13만9731명으로 45.7% 증가했다. 조울증 진료비는 약 1161억원에서 1823억원으로 57.0% 늘었다.

이 두 질환의 지난해 기준 전체 진료비(9439억원)는 1조원에 육박했다.

우울증은 특별한 이유가 없는데도 반복적으로 극심한 우울과 불안 등을 느끼는 질환이다. 조울증은 조증과 울증이 번갈아 나타나는 양극성 장애로, 기분 장애의 일종이다.

올해 상반기 현재 우울증 환자는 84만3671명, 조울증 환자는 11만4265명이고 진료비는 각각 3932억원과 939억원이다.

각 질환 진료비의 이 기간 연평균 증가율을 따져보면 올해 전체 진료비는 1조원을 넘길 것으로 예상된다.

우울증을 연령별로 나눠보면 10대 미만부터 30대까지 젊은 연령층은 2018년 대비 지난해 환자 수가 거의 2배로 늘었다.

10세 미만(967→2162명)이 123.6%, 30대(9만156→19만1123명)가 112.0%, 20대(9만7675→19만4638명)가 99.3%, 10대(3만7250→7만3075명)가 96.2% 급증했다.

지난해 기준 10세 미만∼30대 우울증 환자가 전체에서 차지하는 비중은 41.7%에 달했다.

조울증 환자 가운데서는 10세 미만 환자가 2018년 95명에서 지난해 408명으로 4.3배 늘었다. 10대 조울증 환자도 같은 기간 90.5% 증가했다.

성별로 보면 지난해 기준 우울증과 조울증 환자의 각각 67.2%, 62.4%가 여성이었다.

김미애 의원은 “우울증과 조울증은 단순한 개인의 질환이 아니라 사회 구조의 병리 현상”이라며 “특히 청년층과 여성층 중심으로 증가하는 정신건강 문제에 대해 정부가 조기 개입과 예산 확대에 나서야 한다”라고 지적했다.