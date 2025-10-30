15개 호텔·리조트 운영…2029년까지 10개 추가 확장

[헤럴드경제=강승연 기자] 대명소노그룹 소노인터내셔널은 아시아태평양 지역 호텔·리조트를 운영하는 ‘크로스 호텔앤리조트’의 태국과 인도네시아 법인을 인수한다고 30일 밝혔다.

소노인터내셔널은 여행기업 FCTG가 보유한 크로스 호텔앤리조트의 태국 및 인도네시아 법인 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다.

이에 따라 지난 28일부터 태국의 방콕, 치앙마이, 파타야와 인도네시아의 발리를 중심으로 15개의 호텔·리조트 1007개의 객실을 운영하고 있다.

크로스 호텔앤리조트는 도심형 라이프스타일 호텔부터 휴양지형 프리미엄 리조트까지 폭넓은 포트폴리오를 갖추고 있다.

소노인터내셔널은 이번 인수와 운영을 시작으로 오는 2029년까지 태국과 인도네시아에 10개의 호텔과 리조트를 추가로 확장할 계획이다.

소노인터내셔널은 지난 2019년 베트남 ‘소노벨 하이퐁’ 위탁 운영을 시작으로, 2022년 미국 워싱턴 DC ‘노르망디 호텔’, 2023년에는 뉴욕 ‘33 시포트 호텔 뉴욕’, 지난해 프랑스 파리 ‘담 데 자르 호텔’, 하와이 ‘와이키키리조트호텔’을 잇달아 인수했다.

지난 3월에는 괌을 대표하는 골프장 ‘온워드 망길라오 골프클럽’과 ‘온워드 탈로포포 골프클럽’도 인수해 ‘소노펠리체 CC 괌 망길라오’ ‘소노펠리체 CC 괌 탈로포포’로 운영하고 있다.

소노인터내셔널 관계자는 “크로스 호텔앤리조트 인수는 티웨이항공이 취항 중인 태국과 인도네시아 노선과 연계해 항공, 숙박 시너지를 창출하는 핵심 발판이 될 것”이라며 “이를 통해 동남아시아에서의 입지를 강화하고 나아가 아시아태평양 지역까지 사업을 확장해 나가는 동력을 확보하겠다”고 말했다.