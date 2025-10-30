코스피 200지수 변동 따라 추가 수익 다음달 10일까지 총 1500억 모집

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 만기까지 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산의 변동에 따라 추가적인 수익률을 기대할 수 있는 ‘KB Star 지수연동예금 25-4호’를 출시했다고 30일 밝혔다.

KB Star 지수연동예금 25-4호는 코스피 200지수를 기초자산으로 하는 1년 만기 상품으로 ▷상승추구형(최저이율보장형) ▷상승낙아웃형(고수익목표형) ▷범위수익추구형 등 3가지 수익구조 중 투자 성향에 맞는 유형을 선택해 가입할 수 있다.

상승추구형은 기초자산의 상승률에 따라 만기 이율이 결정된다. 만기 시점의 지수 변동률이 0% 이하일 경우에도 연 2.50%의 기본금리가 제공된다. 지수가 상승할 경우 상승률에 비례해 금리가 점진적으로 높아져 최대 연 2.80%까지 적용된다.

상승낙아웃형은 기초자산의 상승률에 따라 최저 연 1.70%부터 최고 연 7.90%의 만기 이율이 적용된다. 계약 기간 중에 기초자산이 20% 초과 상승한 경우 연 2.00%로 확정된다.

또한 범위수익추구형은 기초자산이 -10% 이상 10% 이하 범위 내에서 움직일 경우 연 3.00%의 만기 이율을 제공한다. 10% 초과 상승 또는 10% 초과 하락할 경우 연 2.10%로 만기 이율이 제공된다.

모집 기간은 오는 11월 10일까지다. 모집 한도는 수익구조별 각 500억원씩, 총 1500억원이다. 국민은행의 모바일 애플리케이션인 KB스타뱅킹을 통해 가입할 수 있다.

국민은행 관계자는 “이번 상품은 원금 보장과 수익 기회를 동시에 추구할 수 있는 상품으로 다양한 투자 성향을 가진 고객의 니즈를 반영해 설계했다”며 “앞으로도 고객의 자산 형성과 안정적인 금융생활을 위한 차별화된 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.