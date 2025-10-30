매출증대 및 영업력 강화 방안 교육

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 소상공인 성공을 지원하기 위한 ‘성공 두드림 맞춤교실’ 교육을 진행했다고 30일 밝혔다.

‘성공 두드림 맞춤교실’은 신한은행이 소상공인들을 대상으로 지원 제도·법률·세무·상권분석 등 사업 경영에 필요한 정보를 제공하는 교육 프로그램이다.

지난 29일 열린 이번 교육은 자영업자의 경영애로 해소를 지원하고 최신 마케팅 전략방법을 소개하기 위해 마련했다. 김태호 경기테크노파크 책임연구원이 약 2시간 30분 동안 유튜브 라이브 방송으로 진행했다.

첫 번째 세션에서는 ‘스마트 플레이스 상위노출 전략’을 주제로 매장 소개의 기본이 되는 네이버 플레이스 상위노출 방법을 소개했다. 두 번째 세션에서는 ‘인스타그램을 활용한 홍보 방법’이라는 주제로 인스타그램을 이용한 영업개선 및 매출증대 전략에 대해 강의했다.

신한은행 관계자는 “경영에 어려움을 호소하는 소상공인들에게 실질적인 도움이 되는 주제로 이번 맞춤교실을 준비했다”면서 “앞으로도 소상공인들의 성공을 돕는 다양한 맞춤형 컨설팅을 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

이 밖에도 신한은행은 ▷경영 노하우, 마케팅 전략 등의 교육을 제공하는 ‘신한 SOHO사관학교’ ▷1:1 맞춤형 컨설팅을 지원하는 ‘신한 SOHO성공지원센터’ 등 다양한 소상공인 지원 프로그램을 운영하고 있다.