‘하나 JOB 매칭 페스타’ 지자체 박람회와 통합 개최 대전 소재 56개 기업 참여 현장 면접 즉시 채용 기회도

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나금융그룹은 지난 29일 대전광역시와 함께 ‘하나 잡(JOB) 매칭 페스타 위드(with) 대전 중장년 채용 박람회’를 열었다고 30일 밝혔다.

하나 JOB 매칭 페스타는 하나금융이 작년부터 전국 주요 거점도시에서 진행 중인 중장년 맞춤형 일자리 지원 프로그램이다. 중장년 구직자의 재취업을 지원하고 지역 중소기업의 구인난을 해소하고 있다.

인천을 시작으로 대구, 광주에 이어 네 번째로 진행된 이날 박람회는 하나금융과 지자체가 각각 진행해 온 채용 박람회를 통합해 공동 개최한 첫 사례다. 하나 JOB 매칭 페스타가 지자체와의 협력을 통해 지역 일자리 허브로 자리매김했다는 점에서 의미가 있다고 하나금융은 설명했다.

대전광역시청에서 열린 이번 행사에는 대전지역 소재 56개 기업이 참여해 ▷영업관리 ▷품질관리 ▷설비 엔지니어 ▷요양보호사 등 직무별 맞춤형 채용을 진행했다. 참여 기업 중 21개 기업은 현장에서 면접 부스를 운영하며 구직자에게 즉시 채용의 기회를 제공했다. 면접 참여자 선착순 100명에게 면접지원금 1만원을 지원하는 이벤트도 열렸다.

행사장에서는 ▷이력서와 면접 코칭을 위한 ‘코칭부스’ ▷디지털 일자리 직무를 체험하는 ‘디지털 일자리 체험관’ ▷퍼스컬 컬러 이미지 메이킹 ▷무료 증명사진 촬영 등 다양한 부스도 운영됐다. 대전일자리경제진흥원, 소상공인시장진흥공단, 대전광역시중장년지원센터 등 지역 유관기관은 구직자에게 맞춤형 정책과 취업상담을 제공했다.

하나금융은 그룹 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트(HANA THE NEXT) 부스’를 운영하며 은퇴설계, 자산관리, 상속·증여, 라이프케어 컨설팅 등 전문가와의 일대일 상담을 제공했다.

하나금융 관계자는 “중장년층의 인생 2막을 위한 실질적인 재취업 기회를 제공해 오고 있다”며 “앞으로도 지자체와 긴밀히 협력하며 지역사회의 지속가능한 일자리 생태계 조성에 앞장서겠다”고 전했다.