“韓, 시장 100% 개방 합의” 주장…정부 설명과 엇갈려 “2000억달러는 알래스카 가스관·핵심광물·AI·양자 등에 투자”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 29일(현지시간) 한미 무역 합의를 발표하면서, 한국 정부의 설명과 일부 상충되는 내용을 내세워 향후 세부 조율이 필요할 것이라는 관측이 나온다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “트럼프 대통령과 이재명 대통령의 회담에서 한국이 자국 시장을 100% 완전 개방하기로 동의했다”고 주장했다.

이는 국내 홍보용으로 과장된 표현일 가능성이 있지만, 쌀과 소고기를 포함한 농산물 시장 추가 개방을 막았다는 한국 정부의 설명과는 분명한 차이를 보인다.

러트닉 장관은 또 이번 합의에 포함된 관세 조정 내용을 언급하며 “반도체 관세는 이번 합의의 일부가 아니다”라고 밝혔다. 현재 미국 정부는 반도체 관세 부과를 추진 중이며, 조만간 공식 발표가 있을 것으로 알려졌다.

반면 한국 정부는 앞서 “반도체의 경우 주요 경쟁국인 대만과 비교해 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 합의했다”고 설명한 바 있다. 이 때문에 러트닉 장관의 발언은 반도체 관세가 향후 협상 과정에서 다시 논의될 가능성을 시사한 것으로 해석된다.

이에 따라 양국이 이번 협상 결과를 담은 공식 문서에 서명하기 전까지는, 반도체를 비롯한 주요 품목별 관세 세부 적용 방식을 두고 추가 협의와 줄다리기가 이어질 것으로 전망된다.

러트닉 장관은 또한 한국의 3500억달러(약 500조원) 규모 대미 투자 계획에 대해서도 구체적으로 언급했다. 그는 “이들 투자는 대통령이 직접 지시하고 승인할 것이며, 트럼프 대통령은 첫 투자 분야로 조선업을 지정했다”고 밝혔다.

그는 이어 “한국은 미국 내 선박 건조를 위해 최소 1500억달러를 투입할 예정이며, 트럼프 대통령이 이를 승인했다”고 말했다. 러트닉 장관이 언급한 조선소는 한국 한화오션이 인수한 미국 필라델피아의 필리조선소를 가리킨다.

또 그는 “트럼프 대통령은 추가로 미국 내 주요 프로젝트에 2000억달러 투자를 지시할 계획”이라며 “알래스카 천연가스 파이프라인, 에너지 기반시설, 핵심광물, 첨단제조업, 인공지능(AI), 양자컴퓨터 분야가 포함된다”고 덧붙였다.