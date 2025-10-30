[헤럴드경제=정목희 기자] 스콧 베선트 미국 재무장관은 30일 한국에서 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 미중 정상회담에서 미국 농민들에게 매우 긍정적인 결과가 나올 것이라고 밝혔다.

베선트 장관은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “트럼프 대통령은 아시아에서 성공적인 미국의 리더십을 보여주고 있다”며 “오늘 트럼프 대통령과 시 주석의 회담 후 발표는 우리 위대한 농민들에게 커다란 승리가 될 것”이라고 적었다.

이 발언은 미중 정상회담에서 중국이 중단했던 미국산 대두(soybean) 수입을 재개하는 합의가 이뤄질 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.

CNN에 따르면 대두는 미국이 중국에 수출하는 최대 규모의 농산물로, 지난해 기준 수출액은 240억달러(약 34조원)에 달했다. 전체 수출량의 절반가량이 중국으로 향했다.

하지만 올해 들어 중국이 미국의 고율 관세에 대한 보복 조치로 미국산 대두에 추가 10% 관세를 부과하면서, 가을 수확철을 앞두고 사실상 수입을 중단했다. 이에 따라 미 대두 농가의 시름이 깊어지고 있다.

한편 베선트 장관의 이날 엑스 게시물은 미중 회담 언급 외에도, 연방정부 일시적 업무정지(셧다운) 사태의 책임을 두고 일부 민주당 상원의원을 강하게 비난하는 내용이 담겼다.

그는 엘리자베스 워런(매사추세츠), 에이미 클로버샤(미네소타) 상원의원을 “실패자”라고 지칭하며, “이들이 셧다운을 종료시키지 못해 행정부의 농민 지원 노력과 내년도 농업신용기관 가동 계획이 차질을 빚었다”고 비판했다.

이어 “나나 다른 사람에게 쓸데없는 편지를 보낼 시간에 정부 재개를 위해 일하라”며 “추수감사절 연휴를 앞두고 미국인들의 여행 계획을 망치면서 셧다운을 유지하기로 투표한다면, 그 책임을 부끄러워해야 할 것”이라고 강조했다.