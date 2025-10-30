[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 27일 한국경영인증원(KMR)으로부터 국제표준화기구(ISO)14001(환경경영시스템), ISO50001(에너지경영시스템)과 ISO10002(고객만족경영시스템) 인증을 동시 취득했다고 30일 밝혔다.

ISO 인증은 특정 분야의 회사 시스템이 국제 표준에 따라 조성·운영 중인지를 평가·심사 후 발급되며, 이 중 ISO14001·ISO50001은 탄소중립 달성을 위한 친환경·에너지 관리 체계와 노력을, ISO10002는 고객 만족 달성을 위한 고객관리 체계와 노력을 평가한다.

HUG는 K-RE100 이행, 지역사회 다회용 컵 사업, 공조 시설 효율화, 단열 필름 설치 등을 통해 친환경 문화를 지역사회에 전파하고, 에너지절약을 실천한 노력을 인정받아 ISO14001·ISO50001 인증을 취득했다.

또한 불만 민원 접수·창구 관리, 개선 과제 도출, 개선 추진·환류 등 다양한 고객만족경영 활동을 추진함으로써 고객 중심 경영체계 고도화 노력을 인정받아 ISO10002 인증을 함께 취득했다.

윤명규 HUG 사장 직무대행은 “이번 ISO 인증 동시 취득은 ‘ESG경영 선도’라는 기조 아래 HUG의 친환경·에너지 절감 노력과 고객 만족 중심 경영 노력이 국제적으로 공인된 결과”라며 “향후에도 지속가능한 ESG 경영을 통해 국민에게 신뢰받는 공공기관으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.