[헤럴드경제=민성기 기자] 개그우먼 신기루가 금값 급락에 속상한 마음을 드러냈다.

지난 29일 신기루는 자신의 유튜브 채널 ‘뭐든하기루’에 ‘야장에서 치킨 뜯으면서 파란만장 근황 뜯어보기루’라는 제목의 영상을 공개했다.

신기루는 추석 연휴에 시작한 금테크가 순항 중이라고 밝혔던 바 있다.

하지만 이후 금 시세가 연일 떨어져 울상이 됐다.

신기루는 제작진이 “금 값이 떨어지고 있는데 괜찮냐”라고 묻자, “안 괜찮다. 저번에 금을 산 후 금이 계속 오르길래 금을 더 샀다. ‘지금이 마지막이다, 오늘이 가장 싸다’라는 생각이 들었다. 내 인생에 투자라는 건 비트코인 빼고 안 해봤는데 금은 현물로 가지고 있을 수 있는 거니까 샀다. 제일 비쌌을 때 일 거다. 재산에 부담이 될 정도로 무리해서 많이 샀다”라고 말했다.

이후 신기루가 금에 투자한 바로 그다음 날부터 금값이 하락했다.

그는 “내가 잘못 본 건가 싶었지만 그럴수록 사야 한다는 생각에 풀 매수를 했다. 그런데 지금 야단났다. 최근 들어 제일 높은 날 매수를 했는데 내려가더라. 내 금이 금은방에 도착했다는 연락을 받을 때마다 너무 열받는다”고 하소연했다.