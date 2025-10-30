트럼프 “엔비디아 블랙웰 논의할 수도” 발언에 의회 강력 반발

[헤럴드경제=정목희 기자] 부산에서 열릴 미중 정상회담을 앞두고, 미국 정치권에서 도널드 트럼프 대통령을 향해 첨단 인공지능(AI) 반도체 관련 양보를 해서는 안 된다는 경고가 잇따르고 있다.

29일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미 하원 미중전략경쟁특별위원회의 존 물레나(공화·미시간) 위원장은 사회관계망서비스 엑스(X·옛 트위터)에 “적성국에 최신형 AI 칩을 판매해선 안 된다는 입장을 행정부에 전달했다”고 밝혔다.

척 슈머 상원 민주당 원내대표를 비롯한 민주당 상원의원 11명도 트럼프 대통령에게 공개서한을 보내 “무역 합의를 이유로 중국에 AI 칩 수출 제한을 완화하거나 해제해서는 안 된다”고 촉구했다.

이 같은 움직임은 트럼프 대통령의 최근 발언에서 비롯됐다. 그는 일본에서 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정 참석을 위해 한국으로 향하던 전용기 안에서 기자들과 만나 “시진핑 중국 국가주석과 엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’에 대해 논의할 가능성이 있다”고 말했다.

블랙웰은 이전 세대 모델인 ‘호퍼(Hopper)’보다 연산 효율이 크게 향상된 차세대 AI 반도체로, 대규모 언어모델(LLM) 학습과 추론에 최적화된 제품이다. 그러나 미국 정부의 수출 통제 정책에 따라 엔비디아는 블랙웰을 중국에 판매할 수 없다.

미국 정부는 AI 분야에서 중국의 기술 굴기를 경계하며 첨단 반도체의 중국 수출을 엄격히 제한해왔다. 이에 엔비디아는 지난해 성능을 낮춘 대체 모델 ‘H20’을 내놓았지만, 트럼프 행정부는 H20의 수출까지 금지했다.

이후 미중 무역협상 과정에서 H20 수출 금지 조치가 해제되면서, 중국은 자국 반도체 기술 자립을 강화하고 자체 개발 칩 사용을 장려하고 있다. 엔비디아는 블랙웰 아키텍처를 기반으로 한 후속 모델 ‘B30A’를 개발해 중국 시장 공략을 준비 중이며, 중국도 B30A의 미국 수출 승인에 기대를 걸고 있는 것으로 전해졌다.

그러나 미국 내에서는 블랙웰 기반 AI 칩을 중국에 수출할 경우 미국의 기술우위와 국가안보가 심각하게 훼손될 수 있다는 우려가 제기된다. 중국이 AI 기술을 군사력 강화에 활용할 가능성 때문이다.

조 바이든 행정부 시절 주중 미국 대사를 지낸 니컬러스 번스 하버드대 교수는 “향후 10년간 중국이 첨단기술을 흡수해 군사력을 키운다면 미국은 물론 일본과 한국 등 동맹국에도 심각한 위협이 될 것”이라며 “기업의 이익보다 국가 안보를 우선해야 한다”고 지적했다.

이에 대해 엔비디아는 성명을 통해 “중국은 이미 군사용으로 충분한 수준의 자국 칩을 보유하고 있으며, 엔비디아 제품이 필수적이지 않다”고 반박했다. 이어 “국가 안보를 이유로 미국이 기술 경쟁에서 후퇴하거나 산업적 우위를 내주는 것은 바람직하지 않다”고 주장했다.

한편 30일 열릴 미중 정상회담에서는 중국이 미국산 대두 수입 재개와 희토류 수출 통제 유예를 제안하고, 미국은 100% 추가 관세 부과를 철회하는 방안 등이 포함된 합의문이 발표될 것으로 알려졌다.