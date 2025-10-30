직장어린이집 및 가족친화 제도 확산 일과 가정 양립 문화로 우수기업 선정

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원구몬은 지난 28일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘2025 아이 키우기 좋은 기업’ 시상식에서 산업통상부 장관상(유연하게 함께하는 가족 지원 부문)을 수상했다고 30일 밝혔다.

‘아이 키우기 좋은 기업’은 한반도미래인구연구원이 주최하는 행사로, 일과 가정의 양립을 돕고 출산‧양육 친화적 근무환경을 조성한 모범 기업을 발굴 및 격려 하기 위해 매년 개최된다. 출산 및 양육 지원, 일·가정 양립 제도 운영, 가족친화 문화 조성 등 총 17개 평가 항목을 종합해 우수기업을 선정한다.

교원구몬은 ▷출산 및 육아 지원 ▷직장 내 어린이집 운영 및 보육 지원 ▷자사 상품 할인 및 자녀 교육비 지원 제도 등을 운영해 임직원이 안심하고 일과 자녀 양육을 병행할 수 있도록 다양한 제도를 운용해 높은 평가를 받았다.

구체적으로는 직장 공동 어린이집을 운영하며 안정적인 보육 환경을 제공하고, ‘엄마 안심 케어 아빠 휴가’ 등을 통해 자녀 돌봄과 출산 지원을 강화했다. 또 출생 축하금과 중·고·대학생 자녀 학자금 지원, 자사 교육 콘텐츠 할인 등 실질적인 복지 제도를 마련해 가족 친화적 기업문화 확산에 앞장서고 있다.

교원구몬 관계자는 “‘사람 중심의 성장’을 기업문화의 핵심 가치로 삼고, 이를 위해 다양한 제도를 도입하고 효과적으로 운영한 성과를 이번 수상을 통해 인정받는 계기가 돼 매우 뜻깊게 생각한다“며 “임직원이 안정된 환경에서 일하며 자녀와 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.